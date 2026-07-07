“좌시 안 해” “張 윤리위 제소”…‘역풍’ 부는 장동혁 징계정치

국민의힘 중앙윤리위원회 재가동과 장동혁 대표의 ‘영구 복당 금지’ 발언을 계기로 이른바 반(反)장동혁 진영의 반발이 거세지고 있다. 윤리위는 부작용을 최소화하기 위해 신중히 접근한다는 방침이지만, 막상 징계 조치가 현실화하면 다시 장 대표 사퇴론이 불거지며 내홍 사태가 심화할 것이란 관측이 나온다.



국민의힘 개혁 성향 모임 ‘대안과 미래’는 7일 국회 의원회관에서 조찬회동을 갖고 윤리위의 징계안 심사 문제 등을 논의했다. 모임 간사인 이성권 의원은 회동 후 기자들과 만나 “장 대표가 주도하는 징계를 통한 뺄셈의 정치는 이미 지난 지방선거 전에 사법부의 판결로 그 효력을 잃었다며 “징계 정치를 재개한 것은 정적 제거, 정치생명 연장을 위한 것에 불과하다”고 비판했다. 그러면서 “다수 국민의 인식에 반하는 행위를 지속할 시에는 좌시하지 않을 것”이라고 경고했다.

장동혁 국민의힘 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 손짓을 하고 있다. 뉴스1

윤리위 징계 대상 중 한 명으로 거론되는 당내 최다선(6선) 조경태 의원도 장 대표를 향한 비판 수위를 끌어 올렸다. 조 의원은 SBS 라디오에 출연해 “장 대표는 지방선거에서 패배하게 되면 물러나겠다고 한 약속을 지켜야 한다”며 “심각한 해당 행위자는 국민과 당원에게 거짓말을 한 장 대표”라고 직격했다. 조 의원은 8일 장 대표를 윤리위에 제소할 계획이다.



당내 중진들과 다른 지도부는 계파 간 전면 대치 형국에 우려를 표하며 징계 신중론을 설파하고 있다. 나경원 의원은 “친한계와 무소속 한동훈 의원 쪽이 잘했다는 것은 아니다”면서도 “징계의 칼을 너무 거칠게 들이대다 보면 또 다른 당의 분란 요소가 될 수 있다”고 지적했다.



정점식 원내대표는 기자들과 만나 “징계는 징계 절차 개시 여부와 대상자, 범위, 징계 수위가 많은 당원과 의원들, 국민이 수긍할 수 있는 정도가 돼야 한다”고 주문했다. 김재원 최고위원은 “징계를 통해 달성하려는 목적은 결국 당내 질서 유지”라며 “징계를 통해서 오히려 질서가 혼란해지고 또 국민의 비판을 받게 된다면 결국은 징계 목적을 달성할 수 없다”고 우려했다.



당권파는 징계가 불가피하다는 뜻을 굽히지 않고 있다. 조광한 최고위원은 “중대하고 명백한 해당 행위에 대해 책임을 묻는 것이 공포정치냐”며 “당이 기강도, 질서도, 책임도 세우지 못한다면 그것은 공당이 아니라 친목집단”이라고 맞받았다.



윤리위는 전날 2시간 정도 진행한 비공개 회의에서 60여건의 징계 요구안에 대한 검토만 진행한 것으로 알려졌다. 윤리위는 언론 입장문을 통해 “징계 개시를 위한 회의가 아닌 그간 접수된 다수 안건을 전체적으로 검토하는 회의였고, 향후 일정 또한 확정된 바 없다”고 밝혔다.



윤리위가 속도전에 나설 것이라는 일각의 주장과 달리 다수 위원들은 당헌·당규와 법적 사례를 꼼꼼하게 살핀 뒤 확실한 징계 사유만 가려내 우선 심의에 들어가자는 입장이다. 당 관계자는 “급한 정치 일정이 있는 것도 아닌 만큼 속전속결로 처리하는 것보다 안정성을 기하는 게 낫다는 공감대가 있다”고 전했다.

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