장마 등 비오는 날 교통사고 치사율, 맑은 날 대비 1.3배 높아

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비오는 날 교통사고 치사율은 맑은 날 대비 1.3배 높은 것으로 나타나 장마철 운전에 각별한 주의가 요구된다.

7일 한국교통안전공단(TS)의 교통사고분석시스템(TAAS) 통계에 따르면 최근 3년간(2023~2025년) 우천 시 교통사고 건수는 3만7783건으로 집계됐다. 사고로 인한 사망자 수는 597명에 달했다.

우천 시 교통사고 치사율은 1.58명으로, 맑은 날의 1.22명보다 약 1.3배 높았다.

또 최근 3년간 노면 상태가 ‘젖음·습기’일 때의 치사율은 1.85명으로 ‘건조’(1.25명)할 때보다 약 1.5배 높았다.

물에 젖은 노면을 고속 주행하는 경우 타이어와 노면이 접촉하지 않아 조종이 불가능하게 되는 ‘수막 현상’ 발생으로 인해 제동거리가 늘어나 사고 위험이 높아진다.

이에 따라 빗길에서는 20% 이상, 폭우 시에는 50% 이상 각각 감속 운행하고 충분한 차간 거리 확보를 통해 빗길 미끄러짐에 의한 추돌 및 2차 사고를 예방해야 한다.

제동력 강화를 위해 타이어 마모도를 사전 확인해 필요 시 교체해야 한다. 와이퍼와 에어컨 작동 여부와 워셔액 점검 등도 필수다.

TS 관계자는 “장마철 교통사고를 예방하려면 무조건 감속 운행해야 한다”면서 “침수 수위가 50㎝만 돼도 차량에서 탈출하는 것이 어렵기에 운전석에 비상 탈출도구를 비치하는 게 바람직하다”고 조언했다.

한편 8일 전국에 많은 장맛비가 예고됐다. 습도도 올라 체감온도가 30도를 웃도는 찜통더위도 기승을 부릴 전망이다.

기상청에 따르면 남쪽에 있던 정체전선이 북상해 8~9일 전국 대부분 지역에 장맛비가 내릴 것으로 예상된다.

예상 강수량은 대전·세종·충남·전북 80~150㎜, 수도권과 강원·충북 50~100㎜, 경북중·북부 및 전남북서부 30~80㎜, 광주·전남 10~40㎜ 등이다. 전북과 충청권에서는 200㎜ 이상 비가 내리는 곳도 있겠다.

8일은 수도권과 강원권, 9일은 충청·전라·경상권에 각각 시간당 30㎜ 내외의 강한 비가 쏟아지겠다.

‘시간당 30㎜ 이상’은 ‘매우 많은 비’의 기준이 되는 강수량으로, 운전 시 와이퍼를 최대로 작동해도 시야를 확보하기 어려워 각별한 주의가 필요하다. 가급적 대중교통을 이용하는 게 좋다.

9일 남부 일부 지역에선 시간당 50㎜ 내외의 집중호우가 쏟아질 가능성이 있다.

찜통더위도 계속될 전망이다. 북태평양고기압 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 유입되면서다.

8일 낮 최고기온은 26~34도로 예보됐다. 제주와 남부지방을 중심으로 첫 열대야 특보가 발령될 가능성도 제기된다.

열대야 특보는 폭염 주의보 수준 이상인 지역에서 밤 최저 기온이 25도 이상으로 예상되면 열대야 특보를 발령한다.

제9호 태풍 바비는 오는 11일 대만 북쪽 해상을 지나 중국 동안에 상륙할 것으로 예상된다.

태풍 바비가 이번 장맛비에 직접 미치는 영향은 없다. 하지만 중국 상륙 후 동아시아 기압계가 재배치되며 다음 주 강수량이 늘어날 가능성이 있다.

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