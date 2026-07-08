李대통령 “韓 저력 보여줘… 담대한 도전 계속” [加 잠수함 수주 불발]

캐나다 잠수함 사업 수주 결과가 발표된 7일 이재명 대통령은 “비록 이번 캐나다 잠수함 사업에서는 기대했던 결과를 얻지 못했지만 우리의 저력을 국제사회에 다시 한 번 분명히 보여줬다”며 “‘K방산’의 담대한 도전은 계속된다”라고 밝혔다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 캐나다가 차기 잠수함 도입 사업의 우선협상대상자를 우리 기업이 아닌 독일 기업으로 발표한 후 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “도전에는 성공도 있지만 아쉬움도 따르기 마련”이라며 “중요한 것은 멈춰서지 않고 꾸준히 앞으로 나아가는 것”이라고 강조했다.

이어 “오늘의 경험은 우리 기술을 더욱 고도화하고 경쟁력을 한층 높이는 소중한 밑거름이 되리라 확신한다”며 “대한민국은 앞으로도 담대하게 도전할 것”이라고 했다. 그러면서 “연구개발과 수출 지원, 국제협력 강화까지. 우리 잠수함이 세계 바다의 평화와 안전을 수호하게 될 그날을 위해 정부가 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”라고 덧붙였다.

강훈식 비서실장. 뉴시스

대통령의 전략경제협력특사로서 캐나다 잠수함 수주전에 앞장섰던 강훈식 대통령 비서실장도 SNS에 올린 글에서 “대통령 특사 자격으로 직접 현장을 챙기며 우리 ‘방산 원팀(One team)’과 함께 마지막까지 모든 역량을 쏟았던 사업이기에 아쉬움이 큰 것도 사실”이라면서도 “경제·산업 협력과 안보, 비용 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해 결정을 내린 캐나다 정부의 선택을 존중한다”고 했다. 강 비서실장은 “이번 수주전은 대한민국 방산의 현재 위치를 다시 확인하는 계기였다. 캐나다 현지 언론과 전문가들 역시 대한민국과 독일이 제안한 잠수함의 성능과 협력 조건이 어느 한쪽의 우위를 쉽게 가리기 어려울 만큼 대등했다고 평가했다”면서 “캐나다 정부가 당초 예정보다 늦게, 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 직전까지 숙고 끝에 결정을 내린 것도 그만큼 쉽지 않은 선택이었음을 보여준다”고 썼다. 이어 “과거 독일로부터 잠수함 기술을 배웠던 대한민국은 이제 그 원조국과 어깨를 나란히 하며 성능 면에서 오히려 더 앞선다는 평가까지 받고 있다”라며 “우리 방산 기술의 놀라운 성장에 큰 자부심을 느낀다”고 덧붙였다.

다만 강 실장은 “이번 결과는 기술력만으로 모든 것을 설명할 수 없다는 현실도 보여줬다”며 “1949년부터 이어져 온 강력한 군사안보동맹인 나토의 두꺼운 벽을 단번에 넘어서기는 역시 쉽지 않았다”고 했다. 그러면서도 “이번 도전이 남긴 의미는 결코 작지 않다. 대한민국 잠수함의 기술력과 우리 산업의 경쟁력을 세계 시장에 가장 선명하게 각인시키는 계기가 됐다”고 평가했다.

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