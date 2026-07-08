현대차그룹 ‘미래 모빌리티’ 상생협력 강화

현대자동차그룹이 1·2차 협력사들과 손잡고 공급망 전반의 상생협력을 강화한다. 공정거래 관행 정착과 협력사 경영 안정 지원으로 미래 산업 전환에 대응하기 위한 공급망 경쟁력을 확보한다는 취지다.



현대차그룹은 7일 경기 성남 판교 더블트리호텔에서 ‘현대자동차그룹 상생협약 체결식’을 열고 공정거래위원회, 1·2차 협력사들과 함께 미래 모빌리티 생태계 협력 기반을 다지고 상생협력을 확대하는 협약을 맺었다고 밝혔다. 협약식에는 주병기 공정위원장, 서강현 현대차그룹 기획조정담당 사장, 현대차그룹 12개 계열사 대표와 150여개 1·2차 협력사 관계자 등이 참석했다. 주 위원장은 축사에서 “미래 모빌리티 산업의 혁신은 협력사와의 건강한 협업 구조와 상생 위에서 더욱 단단하게 지속될 수 있다”고 말했다.



우선 공급망 전반의 안정적인 경영 기반을 다지기 위해 대금 지급조건이 개선된다. 현대차는 협력사에 대한 대금을 법정 지급기한인 60일보다 짧은 평균 10일 이내에 지급해 자금 운용 부담을 줄여주고 경영 안정성도 높일 계획이다. 1차 협력사가 2차 협력사에 지급하는 대금의 지급기일도 함께 단축될 수 있도록 교육과 모니터링, 인센티브 등 지원을 병행한다.



공급망 내 안정적인 대금 회수 지원을 위한 상생결제시스템도 활성화한다. 상생결제시스템은 최상위 구매기업의 신용을 바탕으로 운영되는 결제체계다. 1·2·3차 협력사가 납품대금을 연쇄적으로 조기에 현금화할 수 있도록 지원한다. 2·3차 협력사도 대기업 수준의 금리로 자금을 조달할 수 있어 금융비용 부담을 줄이고, 납품대금도 보다 빠르게 현금화할 수 있다.



공정위는 협약을 이행하는 기업들에 인센티브를 제공하고, 대금 지급조건 개선에 따른 협력사들의 애로사항을 청취하는 등 협약의 성공적인 이행을 적극 지원할 방침이다.



또 현대차그룹은 협력사들에 교육·기술·금융 등 다양한 상생협력 지원 방안을 제공한다. 일례로 현대차·기아가 협력사의 SDV·전동화·자율주행 기술 전환을 지원하고, 인공지능(AI)·소프트웨어와 환경·사회·지배구조(ESG), 탄소 중립, 사이버보안 역량 강화를 위한 교육도 함께 운영한다.

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