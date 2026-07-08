[경제 단신] 현대제철, EU 고객사와 파트너십 강화 외

현대제철, EU 고객사와 파트너십 강화

현대제철이 유럽 주요 고객사와의 협력을 확대하며 글로벌 시장 공략에 나섰다. 현대제철은 최근 열린 월드랠리챔피언십(WRC) 그리스 랠리 기간 중 유럽 주요 고객사를 초청해 고객사 간담회 ‘커스터머스 데이’(사진)를 개최했다고 7일 밝혔다. 이번 행사는 글로벌 고객사와의 협력 관계를 강화하고 회사의 기술 경쟁력과 통상 대응 역량을 소개하기 위해 마련됐다.

호텔신라, 공식 홈피·모바일 앱 전면 개편

호텔신라는 공식 홈페이지와 모바일 애플리케이션을 전면 개편해(사진) 고객 편의성을 높이고 채널 경쟁력 강화에 나선다고 7일 밝혔다. 예약부터 결제, 여행 정보 탐색까지 전 과정을 하나로 연결해 편의성을 높인 것이 특징이다. 특히 여행을 풍성하게 즐길 수 있도록 ‘Experiences(경험)’ 코너를 통해 고객이 호텔뿐만 아니라 지역 명소와 체험 콘텐츠를 탐색할 수 있도록 했다.

대한항공 노사, 임금 2.5% 내 인상 타결

대한항공 노사가 임금 총액 기준 2.5% 범위 내 기본급 인상과 특별 공로금 200만원 지급을 골자로 한 2026년 임금 및 단체협약에 최종 합의했다. 대한항공은 7일 서울 강서구 본사에서 우기홍 부회장과 조영남 노동조합위원장 등이 참석한 가운데 2026년 임단협 조인식을 개최했다고 밝혔다. 합의에 따라 대한항공은 지난 4월1일부로 일반·기술·객실승무직 직원의 직급별 기본급을 임금 총액 기준 2.5% 범위에서 인상한다. 또 12월17일 마무리될 아시아나항공과의 통합 과정에서 임직원들의 노고를 격려하기 위해 1인당 200만원의 특별 공로금을 지급한다. 노사는 승격과 휴가 제도 개선, 직원 항공권 이용 기준 확대 등 근무환경과 복리후생 개선 방안에도 합의했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지