스포츠월드
세계비즈
구독신청
mPaper
RSS
로그인
회원가입
로그아웃
회원정보수정
회원탈퇴
세계일보
구글
페이스북
네이버 포스트
유튜브
스포츠
탐사보도
연재물
전체메뉴
검색
뉴스
정치
일반
청와대
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업·기업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
inno북스
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
뉴스
정치
일반
청와대
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
inno북스
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (7월 8일)
관련이슈
해커스톡 일대일 영어회화
입력 :
2026-07-08 09:00
인쇄
메일
url 공유
-
+
Draw the line
선을 긋다
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
20260707518486
0101080900000
0
2026-07-08 09:00
0
[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (7월 8일)
세계일보
-
오피니언
[설왕설래] 동물의 법적 지위
우리나라에서 동물보호법은 동물을 생명체로, 나아가 본성과 기본적 욕구가 있는 존재로 바라보는 거의 유일한 법이다. 그러나 민법 제98조는 동물을 ‘물건’으로 본다. 권리 주체가 아닌 객체라는 얘기다. 그래서 누군가의 ‘재물’이거나 ‘무주물’(주인이 정해지지 않은 물건)일 뿐이다. 재산적 가치로 평가되고 압류되며, 재산분할 대상이 되거나 누군가에게 돈을 받고
[데스크의 눈] 아이는 어른이 만든 세상에 산다
서울 배재고 야구부 학생들이 ‘스타벅스 가야지’, ‘탱크 데이’ 응원 구호를 외쳐 파문이 인 지 일주일 만에 광주제일고(광주일고) 야구부 학생들에게 사과했다. 두 학교 야구부 대표가 사과문을 주고받으며 악수하고, 양쪽 선수단이 광주일고 교내의 광주학생독립운동 기념탑과 5·18 민주화운동 피해자 묘역도 참배했다. 배재고 주장은 “같은 선수로서 정말 하면 안
[김상미의감성엽서] 차도하 시인
차도하 시인의 시집을 읽는다. 스물셋 꽃다운 나이에 세상을 떠난. 첫 시집이 유고시집이 되어버린 ‘미래의 손’(봄날의책, 2024. 5.). 그 시집조차 안아보지도 못하고 떠난 시인. 그녀가 남긴 시집을 읽는다. 두 번째다. “너무 슬픈데, 슬프다는 말 말고 다른 말이 필요하다는 생각이 들 정도로 슬픈데”(‘부고’ 부분) 그녀의 시편들에 꾹꾹 눌러져 있는
[오늘의시선] 혐오와 차별 없는 세상을 소망하며
서울에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 1회전에서 배재고 야구부 일부 학생이 보인 5·18 비하 응원 사태는 우리에게 많은 것을 생각하게 한다. 사태 직후 한 시민단체는 “특정 집단과 일부 언론이 학생들을 겨냥해 과도한 마녀사냥을 하고 있다”며 인권 침해 중단을 요구했다. 심지어 일부 야당 의원은 화환을 보내거나 유튜브에 출연해 이 학생들을 두
HOT뉴스
1
집념의 60년… 네덜란드인 ‘삼국유사’ 첫 영문 완역
2
'철밥통' 옛말·지원자 '0명' 굴욕… 日 대도시조차 공무
3
주중엔 AI개발, 주말엔 월세 걱정?… 선넘은 샌프란시스코
4
"위고비·마운자로 맞고 인생 바뀌었다"…여성 취업·결혼 2
5
일본 2030세대… 키도, 인간관계도 작아졌다
포토