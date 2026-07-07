‘케데헌’의 힘… 2025년 한류 총수출액 189억弗

지난해 한류로 인한 총수출액은 189억7500만달러로 전년 대비 두 자릿수 증가율을 기록했다. 특히 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행에 힘입어 음악 수출은 전년 대비 84.0% 급증한 것으로 나타났다.



문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원은 이런 내용 등을 담은 ‘2025 한류 생태계 연구’ 보고서를 발간했다고 7일 밝혔다.

넷플릭스 오리지널 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’. 넷플릭스

보고서에 수록된 ‘2025 한류의 경제적 파급효과 연구’에 따르면 2025년 한류로 인한 총수출액은 189억7500만달러로 전년(163억6700만달러)보다 15.9% 증가했다.



부문별로는 한류로 인한 문화콘텐츠 수출이 101억8800만달러, 소비재·관광 수출이 87억8800만달러를 기록했다. 이는 전년 대비 각각 14.2%, 18.0% 증가한 것이다.



연구진은 ‘케데헌’ 신드롬에 힘입어 음악 수출이 84.0%, 관광 수출이 37.8% 급증했다고 분석했다.



한류로 인한 생산유발효과는 48조2800억원(전년 대비 21.9%↑), 부가가치유발효과는 20조7925억원(20.1%↑), 취업유발효과는 24만2370명(23.2%↑)으로 집계됐다.



또 2015년 이후 10년간 한류 관련 수출 증가율(2.68배)이 전체 상품·서비스 수출 증가율(1.36배)의 두 배에 달했다. 박창식 진흥원 원장은 “경제적 파급효과 분석과 주요 시장 현지 연구를 심화해 한류 정책의 실질적 기반으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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