잠실 투표지 247만장 재검표 할까…선관위 국조특위 협의 주목

(과천=연합뉴스) 류영석 기자 = 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 위원들과 위철환 중앙선관위원장 직무대행 등이 7일 경기 과천 중앙선거관리위원회에서 현장조사를 하기 위해 전산실로 이동하고 있다. 2026.7.7 [공동취재] ondol@yna.co.kr

서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 내에 남아있는 6·3 지방선거 투표용지 247만장에 대한 재검표가 이뤄질지 주목된다.



더불어민주당이 여야 협의를 통해 투표지 재검표 추진 의사를 내보이면서 국회 국정조사 특별위원회 차원의 논의에 탄력이 붙고 있다.



민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 7일 국회에서 열린 원내대책회의에서 "올림픽공원 핸드볼경기장에 남은 투표용지 247만 장에 대한 재검표와 수개표를 여야 협의를 통해 국조특위에서 추진하는 방안을 적극 검토하겠다"고 밝혔다.



민주당 김성회 원내대변인은 회의 후 기자들과 만나 "재검표가 필요하면 하자는 것이 민주당 입장이라 국민의힘과 원활히 논의할 것으로 본다"고 말했다.



재검표는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사 특위 위원장인 국민의힘 윤상현 의원이 적극적으로 제기하며 여야 간사 협의를 요청한 사안이다.



윤 위원장은 지난 5일 "사람들을 동원해 재검표 하는 데 5천만원 정도가 들 것으로 예상된다"며 투표지 공개 재검표를 추진할 계획이라고 밝혔다.



다만 국민의힘 소속 특위 위원들 사이에서도 재검표에 반대하는 의견이 있다.



국민의힘 국조특위 관계자는 "재검표는 목적이나 대상, 절차를 명확히 해야 한다"며 "상황을 보면서 해야 할 것"이라고 말했다.



이에 따라 투표지 재검표 문제는 각 당 내부 조율을 거쳐 국조특위 여야 간사 간 협의를 통해 매듭지어질 것으로 보인다.



현재 잠실 개표소에 보관된 투표지는 서울시장 선거 37만매, 송파구의회 마선거구 의원 25만매 등 총 247만매다.



이들 투표지는 경기장 외부에서 진행되는 봉쇄 시위 여파로 송파구 전역의 투표함 약 380개와 함께 반출되지 못한 채 그대로 남아있다.



중앙선거관리위원회는 투표지 재검표와 관련해 투표지 육안 재확인과 정당·후보자별 분류 및 확인 등 검증을 하려면 인력 440명, 예산 5천만원이 필요하고 총 9시간이 소요될 것으로 이날 특위에 보고했다.



이후 중앙선관위 과천청사로 투표지와 투표함 등을 이송한다는 것이 선관위의 계획이다.



중앙선관위는 투표지 이송 방안에 대해선 국회 원내 정당별 추천자 각 1명 참관하에, 차량에 적재 후 중앙선관위로 이송하겠다고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지