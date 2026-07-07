인천공항, 개항 25년만에 누적여객 10억명 달성

인천공항이 개항 25년만에 누적 여객 10억 명을 달성했다.

인천국제공항공사는 2001년 3월 29일 개항한 이후 누적 여객 10억 명을 달성하는데 총 25년 3개월, 일수로는 총 9232일이 걸려 전세계 주요 허브공항 가운데 최단기간 대기록을 달성했다고 7일 밝혔다.



인천공항과 경쟁관계인 독일 뮌헨공항은 33년 10개월, 싱가포르 창이공항은 35년 5개월, 일본 나리타공항은 39년 2개월, 아랍에미리트(UAE) 두바이공항은 58년 2개월이 소요됐다.

누적여객 10억명은 하루평균 10만 8000명, 시간당 4513명, 분당 75명의 국내외 여객이 인천공항을 이용한 셈이다. 또 전 세계 인구(83억명) 8명 중 1명이, 대한민국 국민(5169만명) 1명당 약 19회 인천공항을 다녀갔다는 의미다.

인천공항은 2005년 10월 누적여객 1억명을 달성했다. 이후 10년 10개월이 소요된 2016년 7월 누적여객 5억명을 기록했다. 누적 여객 5억명에서 10억명을 달성하는데는 10년이 걸렸다.

개항이후 일일여객이 가장 많았던 날은 2026년 2월 14일(24만 7104명)이며 여객이 가장 적었던 날은 코로나19 팬데믹 기간인 2021년 4월 19일(2539명)이다.

국가별로는 △일본 노선 이용객이 2억 479만명으로 가장 많았으며 △중국(1억 8537만명) △미국(8610만명) △베트남(6707만명) △태국(5925만명)이 뒤를 이었다.

도시별로는 △인천-나리타 노선 이용객이 6074만명으로 가장 많았으며 △홍콩(5062만명) △간사이(4811만 명) △방콕(4499만명) △타이베이(3232만명) 노선 순으로 나타났다.

항공사별로는 대한항공 이용객이 3억 915만명으로 가장 많았고 △아시아나항공(2억 811만명) △제주항공(4831만명) △진에어(3796만명) △티웨이항공(2777만명) 순으로 분석됐다.

누적여객 10억명 시대를 맞아 인천공항은 국제공항협의회(ACI) 기준 세계 3위공항으로 도약했다. 지난해 국제여객 7407만 1475명, 국제화물 295만 4684t을 기록한 실적이 증명하고 있다.

7일 인천공항 제2여객터미널에서 열린 ‘인천공항 누적여객 10억명 달성 기념행사’에서 김범호 인천국제공항공사 사장직무대행(왼쪽)과 송기원 대한항공 인천공항지점장(오른쪽)이 10억번째 여객에게 항공권 등 선물을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

환승객은 804만 6572명으로 일본 등 주변지역의 환승수요를 흡수하는 동북아 대표 허브공항으로 성장했다.

이는 ‘허브화 정책’으로 대표되는 정부의 일관된 정책 지원, 국민들의 성원, 9만 4천여 공항상주직원의 노고 없이는 불가능했을 값진 성과이다.

항공 네트워크의 경우 101개 항공사가 53개국 183개 도시(여객기+화물기)를 취항하고, 일본노선(31개)의 경우 일본 나리타(17개), 간사이(12개) 보다 많은 지역에 취항 중이다.

항공화물의 역시 세계 3위의 항공물류 경쟁력을 바탕으로 국가 핵심 전략사업인 반도체 수출의 99%(금액 기준)를 처리하는 등 대한민국 경제관문으로 성장했다.

또 개항이후 축적된 공항 건설·운영 노하우를 바탕으로 전 세계 18개국에서 42개 해외사업을 수주하며 누적 수주액 5억 8558만 달러를 달성하는 등 ‘K-공항’을 전 세계에 수출하고 있다.

질적인 측면에서도 세계 최초로 ACI 세계공항서비스평가(ASQ)에서 12연패(2005~16)를 차지하고 ACI 고객경험인증 최고등급을 4년연속(2022~25) 획득하는 등 세계 최고의 공항 서비스를 제공하고 있다.

7일 인천공항 제2여객터미널에서 열린 ‘인천공항 누적여객 10억명 달성 기념행사’에서 김범호 인천국제공항공사 사장직무대행이 기념사를 하고 있다.

인천공항은 성공적인 개항(1단계 건설) 이후 글로벌 경쟁에서 지속우위를 선점하기 위해 2~4단계에 걸친 추가 확장사업을 제때 진행했다. 2024년 11월 4단계 건설사업 완료를 통해 연간여객 1억 600만명 수용이 가능한 전 세계 3위의 인프라를 확보했다.

인천공항 1~4단계 확장공사에 소요된 총사업비는 18조 170억원으로 이 중 18%에 해당하는 3조 2874억원만 국고지원을 받고 나머지 82%의 비용은 공사채 발행 등 공사 자체조달로 진행했다.

인천공항의 건설 및 운영사례는 세계 공항산업에서 손꼽히는 성공적인 국책사업의 롤모델로 평가받고 있다.

인천공항공사는 인천공항과 국내 주요지역 간 연결성 강화에 박차를 가해 국민들의 해외여행 편의를 제고하고 정부의 외래 관광객 3000만명 달성 목표를 적극 지원해 나갈 계획이다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “인천공항이 전 세계 10억명의 여객이 이용한 세계적인 공항으로 성장하기까지 정부의 지원과 국민 여러분의 성원, 상주직원의 노고에 감사드린다”며 “앞으로도 지속적인 시설투자 및 서비스 혁신을 통해 국민편의를 제고하고 국가 항공산업 발전에 기여해 나가겠다”고 말했다.

한편 인천공항공사는 이날 오후2시 인천공항 제2여객터미널 1층 그레이트홀에서 ‘인천공항 누적여객 10억 명 달성 기념행사’를 개최했다.

이날 행사에서는 대한항공 KE713편을 통해 일본 도쿄로 출국하는 10억 번째 여객 하라 아야카(28·여)씨에게 기념패와 항공권을 선물로 전달했다.

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