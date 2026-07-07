대구 메리어트, 美 고급 운동복 ‘뷰오리’ 협업 웰니스 클래스 개최

대구 메리어트 호텔은 미국 고급 전문 운동복 브랜드 뷰오리(Vuori)와 협업해 루프탑에서 특별한 웰니스 클래스를 진행했다고 7일 밝혔다.

지난달 시즌 오픈한 24층 루프탑 인피니티 풀 ‘어반 씨엘로’에서 열린 행사는 초보자도 부담 없이 참여할 수 있는 발레 스트레칭 밸런스 클래스로 진행했다. 참가자들은 인피니티 풀을 배경으로 몸의 균형을 깨우는 스트레칭 동작을 함께하며 여유로운 시간을 보냈다.

호텔 루프탑 인피니티풀 ‘어반 씨엘로’ 전경. 대구 메리어트 호텔 제공

이 프로그램은 뷰오리가 추구하는 웰니스 라이프스타일을 지역 고객들이 직접 경험할 수 있도록 마련한 협업으로 의미를 더했다. 클래스 후에는 메리어트 본보이의 시그니처 블렌딩 티 ‘로열TEA(Loyal-Tea)’를 제공한데 이어 참가자 전원에게는 뷰오리의 시그니처 컬렉션인 ‘드림니트’ 제품을 증정했다.

호텔 관계자는 “루프탑이라는 특별한 공간에서 프리미엄 애슬레저 브랜드와 협업해 투숙객과 지역 고객들에게 색다른 웰니스 경험을 제공하고자 기획했다”며 “앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 차별화된 콘텐츠를 선보일 계획”이라고 말했다.

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