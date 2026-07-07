리센느 원이 ‘무섭노’ 저격한 PD에 시청자 민원 폭발

지난달 28일 리센느 원이가 운영하는 유튜브 채널에 올라온 영상. 경남 거제 출신 원이가 일본인 멤버 미나미의 자택에 방문해 ‘무섭노’라고 말한 모습. 유튜브 채널 ‘안녕하세요 원이입니다 잘 부탁드립니다’ 캡처

그룹 리센느 원이의 사투리를 ‘일베 용어’로 비하했다는 논란에 휩싸인 방송사 PD를 향해 시청자들의 거센 반발이 이어지고 있다. 현재 MBC경남 시청자 게시판에는 해당 PD의 사과와 징계를 요구하는 민원이 쇄도하는 상황이다.

7일 MBC경남공식 홈페이지 시청자 게시판에는 김현지 PD를 비판하는 항의 글이 잇따라 올라오고 있다.

7일 MBC경남 공식 홈페이지 시청자 게시판에 올라온 김현지 PD를 향한 시청자들의 항의 글. MBC경남 공식 홈페이지 시청자 게시판 캡처

시청자들은 “사투리 사용이 불법인 나라인가요”, “경상도 출신이면서 자기 고향을 폄훼하다니” , “다른 지역도 아니고 경남지역 PD가 시비 걸면 뭐하자는 것이냐” 등의 제목으로 반발했다. 특히 “김현지 PD님 실수 인정하시고 사과하시길”, “지역혐오를 부추기는 김현지 PD를 규탄한다” 등 김 PD를 향한 거센 지적도 보였다.

논란의 발단은 지난달 28일 리센느 원이의 유튜브 채널 ‘안녕하세요 원이입니다 잘 부탁드립니다’에 공개된 영상이다. 해당 영상에서 경남 거제 출신인 원이는 일본인 멤버 미나미의 자택을 방문하는 콘텐츠를 진행했다. 영상 속 PD가 “여기 덜컹 소리가 났다. 뭐야 무섭노”라고 말하자, 원이는 “무섭노. 조명부터 무서운데”라고 답했다.

이후 일부 누리꾼들 사이에서 원이가 일베 용어를 사용한 게 아니냐는 의혹이 제기됐다. 극우 성향 커뮤니티 일베(일간베스트저장소)에서는 고(故) 노무현 대통령을 비하하는 의도로 문장 끝에 ‘∼노’라는 표현을 쓰는 것으로 알려져 있다.

이에 김 PD가 지난 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 원이의 사투리 사용을 두고 일베식 표현이라고 주장하면서 논란이 커졌다.

김 PD는 “유튜브 클립 하나 봤는데 여성 아이돌과 PD가 사이좋게 ‘노노’ 주고받고 있어 무척 속상했다”며 “경상어 연구원들이 어법에 맞지 않는 사용이라 수없이 지적해 왔음에도 청년들이 자연스럽게 비문의 ‘노’를 사용하고 있다”고 지적했다.

논란이 정치권으로까지 확산한 가운데 김 PD는 자신의 SNS 계정을 비공개로 전환했다.

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