파리에 한식당 개업한 김어준 “사업 건들면 가만히 있지 않을 것”

방송인 김어준씨가 프랑스 파리에 개업한 자신의 한식당을 두고 일부 언론으로부터 자금 출처 의혹 등이 제기되는 상황에 대해 강력한 법적 대응을 예고했다.

방송인 김어준씨. 연합뉴스

6일 김씨는 자신의 유튜브 채널인 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’ 방송을 통해 최근 파리 식당 개업 소식이 전해진 뒤 국내 취재진이 방문한 점을 언급하며 “제가 동료, 동지들과 하는 사업을 건드리면 가만히 있지 않는다. 1원의 손해를 끼칠 때마다 100만 배로 금융 치료하겠다”고 말했다.

김씨는 자금 출처 의혹에 대해 “내가 왜 해외로 자금을 빼돌리겠나. 정당하게 번 돈이고 전혀 부끄럽지 않다. 쓸 일이 있으면 여기서 쓰는 것”이라고 말했다. 이어 “어떤 권력이 언제 저를 어떤 식으로 탈탈 털지 모르는 상황인데, 이명박·박근혜·윤석열 정부 때 안 털어봤겠느냐”며 “이미 다 털려본 유리지갑 상태”라고 했다.

김씨는 파리 식당 개업이 오랜 꿈의 실현이라고 밝혔다. 자금 출처 의혹을 제기한 일부 언론에 대해서는 “그들은 세상에 정치와 비리만 있는 줄 안다. 어리석은 일”이라고 지적했다. 이어 “내가 주장하는 바를 비판하는 것은 뭐라 하지 않는데, 동료, 동지들과 하는 사업을 건드리면 가만히 있지 않겠다”고 경고했다.

앞서 김씨는 파리 5구 라틴 지구에 한식당 ‘방드르디 구르망(Vendredi Gourmand)’ 을 개업해 손님을 직접 맞는 등 본격적으로 외식 사업 행보에 나섰다. 지난해 한 방송에서는 영국 런던, 이탈리아 밀라노, 미국 뉴욕 등으로 진출 희망을 내비쳤다.

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