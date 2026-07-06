경북 구미시, 삼성 투자 발맞춰 로봇·반도체·방산·AI 후속전략 추진

정부의 영남권 첨단산업 육성 비전 발표와 삼성의 대규모 투자 계획에 발맞춰 경북 구미시는 로봇·반도체·방위산업·AI(인공지능) 등 분야별 후속 전략을 마련하고 전방위 지원에 나선다고 6일 밝혔다.

우선 로봇 분야는 삼성과 투자 규모 및 계획을 조속히 협의한 뒤 인허가와 기반 시설 구축 등을 지원한다. 대학과 연구기관, 기업이 참여하는 협의체를 운영해 산업 육성 전략도 마련한다.

구미 국가산단 전경. 연합뉴스

반도체 분야는 소재·부품 자립화와 반도체 팹(Fab) 유치를 함께 추진한다.

'첨단반도체 소재부품 제조 콤플렉스 구축사업'의 예비타당성조사 대상 사업 선정에 힘을 쏟고 국방 반도체 핵심기술 확보와 실증기반 구축을 확대할 계획이다.

방위산업은 방산 혁신클러스터를 중심으로 한화시스템과 LIG D&A 등 지역 방산기업과 협력을 강화하고, 방위산업 소재·부품·장비 특화단지의 조속한 지정을 정부에 건의할 방침이다.

AI 분야는 삼성SDS와 글로벌 기업의 대규모 AI 데이터센터 구축을 기반으로 AI 집적단지와 AX 실증 산단 유치를 추진하고 제조기업의 AI 전환도 지원해 구미를 아시아 AI 중심지로 육성할 계획이다.

시는 또 200만평 규모의 국가 첨단전략산업단지(가칭)의 신규 조성을 정부에 적극 건의할 계획이다.

김장호(사진) 구미시장은 "로봇, 반도체, 방산, AI를 구미의 새로운 신성장동력으로 삼아 대한민국의 글로벌 산업경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.

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