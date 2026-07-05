[구정우칼럼] 배재고 사태, 징계보다 중요한 것

서울 배재고 야구부의 ‘지역 비하 응원’ 논란이 거세다. 지난달 29일 청룡기 야구대회 광주일고와의 경기에서 일부 선수들이 “스타벅스 가야지”라는 응원가를 부르고, 이 과정에서 “탱크데이” 구호를 외쳤다. 곧장 지역 비하이자 5·18 민주화운동 폄훼라는 비판 여론이 확산했다. 대한야구소프트볼협회는 배재고 야구부에 전국대회 출전정지 6개월의 중징계를 내렸다.



교육계와 스포츠계에 더해 정치권까지 논쟁에 가세하면서 논란은 진영 대결로 비화했다. 학교 앞에는 배재고를 질타하는 화환과 옹호하는 화환이 나란히 놓였다. 징계의 적절성을 둘러싼 공방도 격화하고 있다. 이번 사태의 핵심 쟁점은 무엇인가. 어떻게 풀어가야 할까.

구정우 성균관대 교수·사회학

논란을 바라보는 시각은 크게 두 가지다. 하나는 일벌백계를 통해 지역 비하와 혐오 표현에 경종을 울려야 한다는 입장이다. 다른 하나는 조롱과 비하가 잘못이지만, 학생들에게 뉘우치고 다시 시작할 기회를 줘야 한다는 입장이다. 두 주장 모두 일리가 있다. 하지만 각각 놓치는 지점도 있다.



먼저 조롱성 응원에 합당한 책임을 묻는 일은 중요하다. 그러나 그 출발점이 왜 야구부 전체에 대한 일괄 징계여야 하는지는 의문이다. 서울시교육청 조사에 따르면 특정 학생이 응원을 선창하고 다른 학생들이 이에 동조했다. 또 다른 학생은 지역 비하성 표현을 외쳤다. 하지만 실제 가담 여부와 참여 정도는 따지지 않았다. 야구부 전체에 같은 징계가 내려진 것은 납득하기 어렵다.



학생들에게 집단 책임을 묻는 동안 지도와 제지의 책임이 있는 코치진과 심판은 징계에서 비켜났다. 조롱성 응원문화를 방치한 학교와 협회 역시 책임을 피했다. 더구나 사건 발생 이틀 만에 중징계가 내려졌고, 별도의 조사위원회조차 꾸려지지 않았다. 징계의 비례성도, 절차적 공정성도 충분히 확보됐다고 보기 어렵다.



그렇다고 이번 일을 “승부에 몰입한 아이들이 잠시 도를 넘은 것”으로 축소해서도 안 된다. 사과하고 악수하면 끝날 일이라는 온정주의는 온라인과 학교에 퍼진 조롱과 혐오의 심각성을 가볍게 본다. 일선 교사들은 그 싹이 이미 초등학교에서부터 자란다고 입을 모은다.



이번 응원가와 구호는 경기장에서 급조된 것이 아니다. 온라인에서 유통되던 혐오적 밈과 역사적 상처를 희화화하는 표현이 교실과 훈련장을 거쳐 야구장으로 옮겨온 것이다. 조롱과 혐오가 유머와 놀이로 포장되면서 타인의 고통에 대한 공감도 무뎌졌다. 문제를 바로잡아야 할 교사들은 학부모 민원과 법적 분쟁이 두려워 적극적인 생활지도에 나서지 못한다.



따라서 이번 사태를 처벌의 문제로만 좁혀서는 안 된다. 더 근본적인 질문은 10대와 교실에 스며든 조롱과 혐오를 어떻게 줄여나갈 것인가이다. 이번 사건은 우리 사회가 그 심각성을 직시하고 근본적인 해법을 모색할 소중한 기회다.



그러나 해법의 출발점이 학생들을 희생양으로 삼는 것이라면 곤란하다. 조롱성 응원문화를 방치한 협회와 학교, 스포츠맨십 교육을 소홀히 한 지도자, 생활지도를 위축시킨 일부 학부모에게도 큰 책임이 있다. 어른들의 책임은 외면한 채 절차적 정당성마저 부족한 징계를 학생들에게만 밀어붙인다면, 반발과 냉소를 키우고 오히려 혐오문화를 부추길 수 있다.



다행히 두 학교의 선수와 학부모, 교직원들이 사과와 화해를 위한 채비를 갖추고 있다. 6일 배재고 선수단은 광주일고를 찾아 사과하고, 두 학교 구성원은 국립5·18민주묘지를 함께 참배할 예정이다. 이번 만남이 잘못을 진솔하게 인정하고 서로의 상처를 보듬는 회복과 화해의 계기가 되기를 기대한다.



그러나 이것이 끝이 돼서는 안 된다. 남는 과제는 학교에 스며든 조롱과 혐오문화를 걷어내는 일이다. 변화는 코치진과 교사들의 용기 있는 실천에서 출발해야 한다. 학생들의 잘못을 분명히 지적하고 지도할 수 있어야 한다. 정부는 정당한 생활지도가 아동 학대로 오인되지 않도록 제도를 정비해야 한다. 시도교육청과 학교도 인권과 역사, 사회적 감수성 교육을 일상적인 시민교육으로 정착시키는 데 조금도 소홀해서는 안 된다.

구정우 성균관대 교수·사회학

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