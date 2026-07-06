본격 더위 시작 알리는 '소서'…화요일 장맛비·무더위 이어져

본격적인 더위가 시작한다는 절기 소서(小暑)인 7일 장맛비와 무더위가 이어지겠다.



서해상에서 북한 쪽으로 이동하는 정체전선 영향으로 7일 새벽부터 오전까지 대부분 지역에 비가 내리겠다.

비가 내리는 6일 서울 서대문구 신촌 연세대학교 앞 횡단보도에서 시민들이 우산을 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

예상 강수량은 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청 20∼60㎜(경기북부·서해5도·강원북부내륙·강원북부산지 최소 80㎜ 이상), 강원동해안·호남·경남내륙·대구·경북 5∼40㎜, 제주 5㎜ 안팎이다.



수도권과 강원북부내륙·산지에 7일 아침과 오전 사이 시간당 20∼30㎜ 비가 쏟아질 때가 있겠으니 대비해야 한다.



또 북한 쪽에 많은 비가 내리면서 임진강과 한탄강, 북한강 등 남북 공유 하천 하류의 수위가 급작스럽게 높아질 수 있으니 이에도 대피할 필요가 있겠다.



7일 오후에서 밤사이에는 북태평양고기압 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 유입, 대기가 불안정해지면서 대부분 지역에 소나기가 오겠다.



소나기 강수량은 강원내륙·산지 5∼60㎜, 나머지 지역 5∼40㎜ 정도겠다.



7일 기온은 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다.



내륙을 중심으로 기온이 30도 이상, 체감온도는 31도 안팎까지 오르겠다.



경기남동부와 강원남부내륙, 충북중부, 전남남동부, 영남, 제주에 폭염특보가 내려진 지역은 체감온도가 33도 이상까지 치솟겠다.



7일 아침 최저기온은 21∼24도, 낮 최고기온 28∼35도일 것으로 예상된다.



예상 최저기온과 최고기온은 서울 24도와 30도, 인천 24도와 29도, 대전·울산 23도와 32도, 광주·대구 24도와 32도, 부산 23도와 30도다.



서해먼바다와 제주남쪽먼바다(남동쪽안쪽먼바다 제외)에 7일 밤부터 바람이 시속 30∼60㎞로 거세게 치고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다.

<연합>

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