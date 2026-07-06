‘조경태, 與와 야합 의혹’… 국힘, 징계 칼바람 부나

국민의힘 중앙윤리위원회가 비당권파 의원 수십명에 대한 징계 심의에 착수하면서 당내 징계 움직임이 본격화하고 있다. 친한(친한동훈)계와 비당권파 의원들을 겨냥한 징계 요청서가 대거 접수된 가운데, 6선 조경태 의원의 ‘박덕흠 부의장 낙선 종용’ 의혹까지 제기되면서 당내 기강 확립론이 힘을 얻는 분위기다. 장동혁 대표에 이어 정점식 원내대표도 강력 징계를 언급하면서, 이 같은 흐름이 지방선거 과정에서 무소속 한동훈 의원을 도운 친한계 징계로까지 이어질지 주목된다.

심각 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)와 정점식 원내대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 최고위원들의 발언을 듣고 있다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 무소속 한동훈 의원을 지원한 의원 등에 대한 징계심의에 착수했다.

허정호 선임기자

중앙윤리위는 6일 지방선거 이후 첫 전체회의를 열고 선거 기간 전후로 접수된 징계 요청서에 대한 심의에 착수했다.



윤리위에는 친한계와 장동혁 대표 사퇴를 요구해 온 초·재선 모임 ‘대안과 미래’ 소속 의원 수십명을 포함한 60∼70건의 징계 요청서가 제출된 것으로 알려졌다. 여기에 6선 조경태 의원에 대한 징계 요청서도 최근 접수됐다. 조 의원이 국민의힘 몫 국회 부의장 선출 당시 더불어민주당 원내대표와 의원들에게 직접 전화해 본회의 표결에서 4선 박덕흠 국민의힘 부의장 후보를 뽑지 말아 달라고 했다는 내용이다.



비슷한 논란은 지방의회 의장단 선출 과정에서도 불거졌다. 국민의힘은 이날 최고위원회의에서 당무감사위를 가동해 6·3 지방선거 이후 전국 광역·기초의회 의장단 선거 과정에서 민주당과의 야합이나 이탈표 등 해당 행위가 있었는지 전수조사하기로 했다.



박성훈 수석대변인은 최고위를 마친 후 “우리 당 의원들이 민주당 의원들과 야합해 시·도의회 의장단 선거를 엉망으로 만들어버린 사례들이 중앙당에 보고되고 있다”면서 “당무감사위를 통해 전수조사를 실시해 실태를 파악한 뒤 엄중히 조치할 것”이라고 설명했다.



박 수석대변인은 정 원내대표가 “중앙당이 강력한 ‘그립’을 가지고 강력히 징계할 필요가 있다”고 말했다고 전했다. 이어 “당의 기강과 관련된 부분이기 때문에 도저히 묵과할 수 없다는 게 최고위원들의 공통된 인식이었다”고 했다. 아울러 비공개 최고위에서 장 대표와 가까운 김민수 최고위원은 ‘지난달 22대 국회 후반기 의장단 선거에서도 이와 유사한 일이 발생했다’는 취지로 문제를 제기했다고 박 수석대변인은 전했다. 징계 요청서가 접수된 조 의원을 겨냥한 것으로 풀이된다.



당내 기강 확립에 대한 공감대가 커지면서 친한계 징계가 현실화할지도 주목된다. 한동훈 의원은 이날 국회의원회관에서 기자들과 만나 국민의힘 윤리위 회의와 관련해 “친한계 의원을 대상으로 한다기보다 반장(반장동혁)계 모든 사람을 대상으로 하려는 상황 같다. 특별히 언급하지 않겠다”고 말했다.

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