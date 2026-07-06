김민석, 광주서 출사표…"당대표 교체 결단 내려달라"

김민석 전 국무총리가 6일 “1인 1표 당원주권 행사에 모든 당원이 한 분도 빠짐없이 참여해 압도적 결의로 당의 리더십을 교체해달라”며 당대표에 출마했다. 김 전 총리는 정청래 지도부를 향해 “수고 많았다”면서도 “결과 책임은 정치와 정당의 기본윤리”라고 직격했다.

김민석 전 국무총리가 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 당대표 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

김 전 총리는 이날 전남광주 전일빌딩과 국회에서 출마선언식을 열고 이같이 밝혔다. 김 전 총리는 “민주당이 지난 1년, 대통령과 정부에 대한 국정 지지를 정당 지지와 선거 결과로 연결시키지 못했다”며 “자기정치의 폐해가 당과 당·정 협력을 혼선에 빠뜨렸다”며 정청래 전 대표를 비판했다. 출마선언 뒤 김 전 총리는 토론과 숙의가 부족했던 예로 “합당 논의, 검찰개혁 논의, 공천 과정 등에서 두루 나타난 것이 아닌가 지적했다”며 “정부·여당이 이끄는 정치는 정부의 국정 성공, 대통령 국정성공이란 대명제를 앞에 두고 하는 것”이라고 말했다.

정 전 대표를 향해 에둘러 6·3 지방선거 및 재보궐선거 책임을 강조한 김 전 총리는 “지금 절박하고 엄격하지 않으면 우리는 총선 패배의 늪으로 빠져들 수 있다”며 “절박한 긴장감과 매서운 엄격함으로 당대표 교체의 결단을 내려줄 것을 당원과 지지자 여러분께 호소한다”고 밝혔다.

전날 당대표에 출마하지 않는다고 발표한 김용민 의원 결정을 정 전 대표는 이날 페이스북에 “깊은 고뇌에 찬 결정”이라며 “김 의원 생각대로 검찰개혁 완수하겠다”고 적었다. 또 다른 글에서 정 전 대표는 “네거티브를 하지 않겠다”고 했으나 친청(친정청래)계 이성윤 최고위원은 김 전 총리에게 “남탓만 하고 비난하는 식의 출마선언이 개탄스럽다”고 했다. 다른 당권 주자인 송영길 의원은 8일쯤 서울에서 출마선언이 유력하다.

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