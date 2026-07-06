추경호 대구시장 “보고는 2분 컷”…간부회의에 ‘타이머’ 등장

대구시가 핵심 현안을 간결하고 명확하게 보고하는 회의 문화를 정착시키기 위해 간부회의에 ‘타이머’를 도입하는 파격적인 실험에 나섰다.

대구시는 추경호 대구시장이 각 실∙국장의 현안 및 지시사항 보고 시간을 2분 이내로 제한하고, 회의 자료를 전면 없애는 방식으로 회의 시스템을 개편했다고 6일 밝혔다.

6일 추경호(가운데) 시장이 간부회의를 주재하고 있다. 대구시 제공

이번 조치는 실∙국장급 간부들이 핵심 현안을 완벽히 장악해 시민과 시의회, 언론 등 어떤 자리에서든 즉각 직접 설명할 수 있는 역량을 갖춰야 한다는 추 시장의 시정 철학이 반영된 결과다.

격식 위주의 서류 보고에서 탈피해 실행 중심의 시정 운영을 강화하겠다는 취지다. 실제로 이날 열린 간부회의는 두꺼운 서류 뭉치가 사라진 것은 물론 회의실 내 시장과 간부들 사이의 물리적 거리까지 좁혀 수평적이고 자유로운 분위기 속에서 진행됐다.

이 자리에서 추 시장은 우수기 재난 대비 태세 점검, 비상경제대책회의 운영 방안, ‘서울대 10개 만들기’ 정부 정책에 대한 지역 대응책, 취수원 다변화 대안인 복류수 실증실험 등 산적한 현안을 짚으며 공무원들에게 구체적인 실행 지침을 주문했다. 아울러 청년특보의 속도감 있는 선발을 강조하는 한편, 시민 고충 해결, 조직 문화 개선, 언론 소통 강화 등을 폭넓게 주문했다.

추경호 시장은 “실∙국장이 현안을 완전히 꿰뚫고 있어야 민선 9기 시정 비전인 시민들의 ‘더 나은 내일’을 실현할 수 있다”며 “형식적인 절차를 버리고 실행과 실무 중심의 행정으로 눈에 보이는 성과를 내는 데 모든 역량을 쏟아달라”고 당부했다.

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