안전·보건 관련 제품들을 한 곳에 '2026 AI 안전보건 박람회' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

6일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 AI 안전보건 박람회가 열린 가운데 아에르웍스의 작업복 패션쇼가 열리고 있다.

6일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 AI 안전보건 박람회가 열린 가운데 참가자들이 부스를 둘러보고 있다.

6일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 AI 안전보건 박람회가 열린 가운데 한 참가자가 근력 보조 웨어러블 로봇을 입고 무거운 짐을 들어보고 있다.

6일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 AI 안전보건 박람회가 열린 가운데 한 참가자가 VR 안전교육 체험을 하고 있다.

6일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 AI 안전보건 박람회가 열린 가운데 방사선구역 점검용 4족 보행 로봇이 시험운영을 하고 있다.

6일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 AI 안전보건 박람회가 열린 가운데 참가자들이 방역복을 둘러보고 있다.

6일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 AI 안전보건 박람회가 열린 가운데 소방 관련 안전 용품이 전시되어 있다.

6일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 AI 안전보건 박람회가 열린 가운데 관람객들이 각종 안전 및 보건 관련 부스를 둘러보고 있다.

고용노동부와 한국산업안전보건공단이 7월 '산업안전보건의 달'을 맞아 박람회와 세미나 등 다양한 행사를 전국에서 개최한다.

노동부는 6일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열리는 기념식을 시작으로 5일간 인공지능(AI) 안전보건박람회와 안전보건세미나, 안전활동 우수사례 발표대회 등을 진행한다고 지난 5일 밝혔다.

이번 박람회는 6일부터 9일까지 열리며 산업안전 및 보호구, 방폭기기·방호장치, 산업보건 및 직업건강, 워크웨어·작업복, 소방 및 방재, 스마트안전, 화학 안전, 공공서비스 및 공공안전관리 등 다양한 분야의 제품들을 선보인다.

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