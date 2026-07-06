삼성전자 상반기 성과급, 반도체 최대 100%·스마트폰 50%

삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문이 올해 상반기 기본급의 최대 100% 성과급을 받는다.



모바일과 가전·TV 사업을 하는 디바이스경험(DX)부문은 기본급의 최대 75% 성과급을 받게 됐다.

서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 삼성전자 깃발이 바람에 날리고 있다. 연합뉴스

삼성전자는 6일 오후 사내망을 통해 올해 상반기 '목표달성 장려금'(TAI·Target Achievement Incentive) 지급률을 공지했다. 지급일은 오는 8일이다.



TAI는 삼성전자의 성과급 제도 중 하나로, 매년 상·하반기 한 차례씩 실적을 토대로 소속 사업 부문과 사업부 평가를 합쳐 최대 월 기본급의 100%까지 차등 지급한다.



메모리사업부의 경우 작년 하반기에 이어 최대치인 100%의 TAI가 책정됐다.



올해 초 유례없는 반도체 슈퍼사이클(초호황기)에 진입한 가운데 HBM 공급 고객사 확대와 범용 D램 가격 상승 등에 힘입어 실적이 크게 개선됐기 때문으로 풀이된다.



증권가에서는 메모리사업부가 상반기에만 140조원의 영업이익을 냈을 것으로 본다. 올해 연간 영업이익은 350조원에 육박할 수 있다는 전망이다.



메모리사업부 외에 DS부문 내에서는 시스템LSI와 파운드리는 75%, 반도체연구소·SAIT(옛 삼성종합기술원)와 공통 조직은 100%의 지급률이 책정됐다.



DX부문의 경우 영상디스플레이(VD)·생활가전(DA) 사업부는 각각 월 기본급의 50%, 25%를 받을 것으로 공지됐다.



모바일경험(MX) 사업부는 지난해 하반기(75%)보다 소폭 하락한 50%로 TAI가 책정됐다. 올해 상반기에 출시한 갤럭시 S26 시리즈 판매 호조에도 불구하고 메모리 가격 상승 여파로 실적이 다소 부진했던 영향으로 해석된다.



의료기기사업부와 한국총괄은 75%, 네트워크사업부·경영지원담당과 그 외 조직은 50%의 TAI를 받는다.



연합인포맥스가 최근 1개월 내 보고서를 낸 증권사 20곳의 실적 컨센서스(전망치)를 집계한 결과, 삼성전자의 올해 상반기(1∼2분기) 매출과 영업이익은 각각 309조9천억원, 141조4천억원으로 추정된다.



삼성전자는 오는 7일 2026년 2분기 잠정 실적을 발표할 예정이다.



이날 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI 등도 올해 상반기 TAI 지급률을 발표했다.



삼성디스플레이는 TV용 패널을 담당하는 대형사업부가 월 기본급의 75%, 정보기술(IT)용 패널을 맡은 중·소형사업부는 100%를 받게 됐다.



삼성전기와 삼성SDI는 각각 전 사업부 공통으로 100%, 75%의 TAI가 결정됐다.

<연합>

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