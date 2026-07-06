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김민석, 정청래 정조준…"자기정치 폐해로 당 혼선"

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더불어민주당 당권 도전을 공식화한 김민석 전 총리가 출마 일성부터 정청래 전 대표를 정조준했다.

김민석 전 국무총리가 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 당대표 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 뉴시스
김민석 전 국무총리가 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 당대표 출마 선언 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

김 전 총리는 6일 광주에서 8월 전당대회 당대표 출마를 선언하며 "지난 1년 자기 정치의 폐해가 당과 당정 협력을 혼선에 빠뜨렸다"고 말했다. 실명을 거론하지는 않았지만 그간 당을 이끈 정 전 대표를 겨냥한 것이라고 해석됐다.

 

그는 "결과책임은 정치와 정당의 기본 윤리"라고 정 전 대표가 이끈 6·3 지방선거 결과를 우회 거론했다.

 

이와 함께 "김대중·노무현·문재인·이재명은 갈라치기와 멸칭의 대상이 될 수 없는 민주당과 민주 진영의 절대 자산이고 공통 역사"라고 했다. 그러면서 김대중 전 대통령을 자신의 스승이라고 강조했다.

 

오는 8월 민주당 전당대회는 김 전 총리와 정 전 대표, 송영길 의원 삼파전으로 흘러가는 양상이다. 김 전 총리와 송 의원은 친명(親이재명 대통령)계 지지층을, 정 전 대표는 친노·친문 중심 지지층을 기반으로 삼고 있다.

 

이날 김 전 총리의 공식 출사표로 세 주자 간 레이스가 본격화되는 모습이다.

정청래(왼쪽), 김민석 더불어민주당 의원이 지난 3일 서울 용산 서울드래곤시티호텔에서 열린 더불어민주당 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 악수하고 있다. 가운데는 송영길 의원. 뉴시스
정청래(왼쪽), 김민석 더불어민주당 의원이 지난 3일 서울 용산 서울드래곤시티호텔에서 열린 더불어민주당 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 악수하고 있다. 가운데는 송영길 의원. 뉴시스

정 전 대표는 이날 김 전 총리 발언이 전해지자 SNS를 통해 "저는 네거티브를 하지 않겠다. 동지의 언어만 쓰겠다"고 맞받았다. 이에 김 전 총리가 "저는 오늘 출마선언에서 한 마디도 네거티브를 안 했다"고 받아치기도 했다.

 

정 전 대표는 최근 전북과 전남광주 등 호남을 연속 방문하고 노사모 행사에 참석하며 당 텃밭과 전통 지지층 표심 잡기에 공을 들이고 있다. 그는 이르면 이번 주 후반, 늦으면 다음 주 초반에 출마를 공식화할 전망이다.

 

또 다른 주자인 송 의원도 최근 전북 타운홀 미팅 등 당원 행사를 연이어 진행 중이다. 송 의원은 주내 출마를 선언할 것으로 보인다. 출마 이후 김 전 총리와의 연합 전선과 향후 단일화 여부가 주목된다.

<뉴시스>


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