유재석 미담 또 터졌다…19년 전 '무도' 출연 가족이 밝힌 뒷이야기

코미디언 유재석의 과거 미담이 또 한 번 화제가 됐다.

인스타툰 작가 A는 5일 소셜미디어에 '무한도전 출연하고 유재석 결혼식 간 썰'이라는 제목의 인스타툰을 게재했다.

A는 2007년 방영된 MBC '무한도전' 서울구경 특집을 언급하며 "이 서울 구경특집에 어느 슈퍼 사장님이 나오시는데 유재석님을 비롯한 제작진 분들에게 아이스크림을 제공하신 이 슈퍼 사장님은 남자친구의 아버지이시다"라고 밝혔다.

당시 유재석은 남산으로 가던 중 지갑이 없어 한 슈퍼마켓에서 스태프들 몫까지의 아이스크림을 외상했다.

A는 자신의 남자친구가 "저때 유재석님이 아이스크림을 외상해서 나중에 유재석님 결혼식 갔다"고 했다고 전했다.

A는 "알고 보니까 유재석님이 나중에 외상값을 갚으러 오시면서 본인 결혼식에 남자친구 가족을 초대한 거였다. 매니저 통해서 피자랑 케이크도 주셨다고 한다"고 했다.

이어 "남자친구는 뭣도 모르고 그냥 따라가서 연예인들 사이에서 맛있게 먹었다고 한다. 그렇게 좀 먹다가 앉아 있었는데 노홍철님과 김종민님을 마주쳤다 한다"고 했다.

19년 만에 공개된 유재석의 미담에 팬들은 "역시 최고의 인성", "미담이 너무 많다", "20년 동안 최정상 위치를 지키는 이유가 다 있다" 등의 응원을 보냈다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지