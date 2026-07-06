박지현, '전국노래자랑' 마지막 무대 장식

가수 박지현이 KBS1 ‘전국노래자랑’의 엔딩 무대에 올라 흥겨운 퍼포먼스로 프로그램의 대미를 장식했다.

가수 박지현이 KBS1 ‘전국노래자랑’의 엔딩 무대에 올라 흥겨운 퍼포먼스로 프로그램의 대미를 장식했다. KBS1 ‘전국노래자랑’ 캡처

박지현은 5일 방송된 KBS1 ‘전국노래자랑’에 출연해 자신의 곡 ‘만물 트럭’을 열창하며 시청자와 현장 관객들에게 활기찬 무대를 선사했다. 방송 말미를 책임진 그는 특유의 에너지 넘치는 목소리로 흥을 돋궜다.

이날 박지현은 환한 표정으로 무대에 등장해 시작부터 시선을 집중시켰다. 안정적인 가창력과 시원하게 뻗는 보컬은 곡이 가진 경쾌한 매력을 더욱 돋보이게 만들었고, 특유의 흥을 살린 무대 운영으로 공연의 몰입도를 높였다.

특히 박지현만의 개성이 담긴 생동감 있는 음색은 현장의 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다. 힘 있고 생생한 목소리와 어우러진 퍼포먼스는 관객들의 호응을 이끌어냈다.

노래가 이어지는 동안 자연스럽게 선보인 포인트 안무와 여유로운 무대 매너도 눈길을 끌었다. 객석과 호흡하며 공연을 이끄는 모습은 현장 분위기를 한층 끌어올렸고, 밝은 에너지와 안정적인 라이브가 어우러지며 무대의 완성도를 높였다.

프로그램의 마지막 순서를 맡은 박지현은 공연이 끝날 때까지 뜨거운 박수와 환호를 받았다. 관객들은 박지현의 무대가 이어지는 내내 큰 호응을 보냈고, 그는 열띤 분위기 속에서 피날레를 성공적으로 마무리하며 방송의 마지막을 장식했다.

이처럼 박지현은 특유의 가창력과 무대 장악력을 앞세워 ‘전국노래자랑’의 엔딩을 책임지며 존재감을 다시 한번 각인시켰다. 활기찬 퍼포먼스와 관객과의 자연스러운 교감은 프로그램의 흥겨운 분위기를 끝까지 이어가는 데 힘을 보탰다.

한편 박지현은 18일과 19일 성남에서 ‘2026 박지현 콘서트 SHOWMANSHIP SEASON 2’를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.

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