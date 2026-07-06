김보성 "주식·의리 지키다 전 재산 날릴 위기"

배우 김보성이 주식 투자와 관련한 일화를 공개한다.

6일 오후 9시30분 방송되는 KBS 2TV 예능물 '말자쇼'는 '내 편' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 개그맨 윤형빈과 김보성이 게스트로 출연한다.

6일 오후 9시30분 방송되는 KBS 2TV 예능물 '말자쇼'는 '내 편' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 개그맨 윤형빈과 김보성이 게스트로 출연한다. KBS

윤형빈은 현재 6번째 사업에 도전 중이라고 밝힌다. 그는 아이돌 보이그룹을 제작했다고 말한다. 이에 '말자 할매' 김영희는 이 사실을 아내 정경미도 알고 있는지 묻는다.

윤형빈은 '말자쇼' MC 정범균을 가수로 데뷔시킨 제작자이기도 하다. 7년 전 정범균이 가수 '유산균'으로 데뷔했던 과정도 이날 방송에서 공개된다.

김보성은 주식과 의리를 지키다가 전 재산을 날릴 위기에 처했다고 털어놓는다. 이어 자신이 실천하고 있는 '의리 투자법'을 공개한다. 이를 들은 출연진은 안타까운 반응을 보인다.

김보성의 아내와 즉석 전화 연결도 이뤄진다. 아내가 말하는 김보성의 장점이 공개된다.

현장에서는 즉석 밸런스 게임도 진행된다. "지구상에 윤형빈과 김보성 두 남자만 남았다면 누구를 남편으로 고르겠느냐"는 질문에 관객들이 어떤 선택을 할지 관심이 모인다.

<뉴시스>

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