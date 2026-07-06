테일러 스위프트, 결혼식은 무엇을 남겼나

가장 사적인 의례인 결혼이 2만 명 수용 규모의 대형 경기장에서 펼쳐지는 거대 스펙터클로 치환됐다. 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든(MSG)에서 치러진 미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트(37)와 미식축구 선수 트래비스 켈시(37)의 결혼식은 톱스타의 결합이라는 화제성을 넘어, 현대 대중문화 산업이 도달한 권력과 자본의 정점을 건조하게 증명하는 무대였다.

5일(현지시간) 빌보드 등 외신에 따르면 이번 예식은 철저한 통제 속에서 진행됐다. 정보 유출을 방지하기 위해 하객들에게는 수신자 추적이 가능한 맞춤형 워터마크 초대장이 발송됐으며, 하객들의 선물 반입은 전면 금지됐다.

트래비스 켈시, 테일러 스위프트

주례는 코미디언 아담 샌들러가 맡았고, 신랑·신부 들러리 무리(Wedding party)를 따로 두지 않는 대신 스위프트의 남동생 오스틴 스위프트와 켈시의 형 제이슨 켈시가 각각 대표로 나섰다.

양측은 크리스찬 디올 오트 쿠튀르가 제작한 맞춤 의상과 크리스찬 루부탱 슈즈를 착용했다. 이들은 각자 소책자에 직접 작성한 장문의 결혼 서약을 낭독했으며, 현장에는 하객들을 위해 'TT' 모노그램과 스위프트의 곡 '블랭크 스페이스(Blank Space)'의 가사("소 잇츠 거나 비 포에버(So it's gonna be forever…)")가 필기체로 자수된 맞춤형 레이스 손수건이 답례품으로 제공됐다.

이번 예식의 축하연에는 폴 매카트니와 스티비 닉스 등 팝 음악계의 거장들이 무대에 올랐다. 특히 매카트니는 비틀스 시절인 1964년 이후 최초로 '아이 소 허 스탠딩 데어(I Saw Her Standing There)'를 라이브로 연주했다. 하객 명단에는 사브리나 카펜터, 에드 시런, 아론 데스너, 카밀라 카베요를 비롯해 미디어·스포츠계 거물인 AMC CEO 애덤 에런, 대중교통 앵커진 등이 포함됐다.

대중음악계와 평단이 이 결혼식에서 주목하는 지점은 사생활의 철저한 스펙터클화다. 결혼식 비용은 300억원이 넘는 것으로 알려졌고, 하객은 1000여 명이 몰렸다. 두 부부는 결혼을 기념해 약 400억 원을 기부도 했다.

뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신은 이번 결혼식을 스위프트가 '에라스 투어(The Eras Tour)'를 통해 역대 최고 매출을 기록하고 억만장자 반열에 오른 뒤 이어온 '3년간의 커리어 승리 축하 퍼레이드의 정점'으로 분석했다. 친밀함과 은밀함을 담보해야 할 사적 공간 대신 대형 스포츠 경기장을 택한 행위 자체가 현재 그가 가진 산업적 영향력을 시각화한다는 지적이다.

음악적 페르소나의 변화도 논거로 제시된다. 과거 '유 비롱 위드 미(You Belong With Me)'에서 관람석에 앉은 아웃사이더 소녀를 자처하거나, 2020년대 초 포크 앨범 시기에 주체적이고 저항적인 목소리를 내던 예술가의 이미지는 감쇄했다. 그 자리를 미국 주류 문화를 상징하는 미식축구 챔피언과 짝을 이룬 압도적인 '승자(Overdog)'의 정체성이 대체했다. 이를 두고 일각에서는 보수적인 젠더 역할로의 회귀이라는 지적도 일부에서 나온다.

하지만 스위프트는 자신을 향한 비판과 분석마저 쇼의 연료로 소모하는 방식을 취해왔다. 자신의 연애사와 생애 주기 전체를 실시간으로 극화해 대중에게 텍스트로 제공해 온 스위프트에게, 이번 MSG 결혼식은 사생활을 거대 자본의 블록버스터로 전환하는 스위프트식 비즈니스의 완결판이라는 평가다.

<뉴시스>

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