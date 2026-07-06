"SK하이닉스, 외국기업 최대규모 美 ADR 상장"

SK하이닉스가 오는 10일 290억달러(약 44조2천억원) 규모로 미국예탁증서(ADR)를 나스닥에 상장한다.



블룸버그 통신은 5일(현지시간) 이번 공모가 외국 기업의 첫 주식 매각으로는 사상 최대 규모가 될 수 있다고 보도했다.

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이번 상장 규모는 알리바바의 2014년 미국 상장(250억달러)과 사우디아라비아 아람코의 2019년 기업공개(IPO·256억달러)를 모두 뛰어넘는다.



상장의 목적은 단순한 자금 조달을 넘어 인공지능(AI) 데이터센터용 메모리 칩이라는 세계 증시에서 가장 뜨거운 분야에서 경쟁력을 확보하는 데 있다고 블룸버그는 짚었다.



SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 시장의 강자로 꼽히지만, 그동안 한국 증시에만 상장돼 있어 미국 투자자들의 직접 투자가 쉽지 않았다. 한국 증시 개장 시간에 맞춰 거래해야 하는 불편과 환전 부담에 유동성이 극히 제한적인 비(非)스폰서 ADR(회사가 관여하지 않은 장외 주식)을 매수하는 방법 외에는 마땅한 투자 수단이 없었기 때문이다.



나스닥 상장으로 SK하이닉스는 정규장 시간대 거래는 물론 나스닥 100 등 주요 지수 편입 자격도 확보하게 돼 이를 추종하는 상장지수펀드(ETF)의 기계적 매수 수요까지 기대할 수 있다.



나스닥 100을 추종하는 인베스코 QQQ의 운용자산만 4천820억달러(약 735조원)에 달한다.

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투자회사 시노버스 트러스트의 대니얼 모건 수석 포트폴리오 매니저는 세계에서 가장 깊은 자본 시장인 미국 증시를 활용하면 SK하이닉스의 저평가 해소에 유리할 것이라고 내다봤다.



SK하이닉스는 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 6.2 배다. 경쟁사 마이크론은 지난주 주가가 14% 급락한 뒤에도 7배 수준이다. 마이크론의 PER는 지난달 22일까지 11배를 웃돌았다.



SK하이닉스는 2026년 순이익 221조원(약 1천440억달러), 매출 355조원(약 2천310억달러)을 낼 것으로 전망되는데, 이는 지난해 대비 각각 415%, 265% 늘어난 수치다. 같은 기간 마이크론의 순이익은 876% 급증한 830억달러, 매출은 247% 늘어난 1천300억달러로 예상된다.



다만 메모리 반도체주의 가파른 랠리가 과열됐다는 신중론도 만만치 않다.



알파벳·마이크로소프트 등 빅테크 기업들이 데이터센터 투자 자금을 자체 현금이 아닌 채권·주식시장 조달로 돌리는 추세는 메모리 제조사들의 실적 호황이 언제까지 이어질지에 대한 우려를 키우고 있다.



자산관리회사 리버웰스 어드바이저스의 에드 오고먼 최고경영자(CEO)는 "투자자들은 잠재적 투기 버블에 발을 들여놓는 위험을 감수하고 있다"고 말했다.

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ADR과 서울 상장 주식 간 가격 차이를 노린 헤지펀드의 차익거래 수요도 뒤따를 전망이다.



알리바바와 대만 TSMC의 미국 상장 때도 비슷한 거래가 활발했다. TSMC ADR는 대만 현지 주가 대비 지난 1년간 평균 21% 넘는 프리미엄에 거래됐으며, 현재도 약 13%의 프리미엄을 유지하고 있다.



다만 ADR과 한국 상장주식 간 전환이 자유롭게 허용될지는 아직 불분명해 전환 제약 여부에 따라 프리미엄 지속성이 갈릴 것으로 보인다.



SK하이닉스는 이번 조달 자금을 국내 생산공장 2곳 신설과 첨단 장비 도입에 투입할 계획이며, 경쟁사 삼성전자도 비슷한 규모의 증설에 나서고 있다.



불과 3년 전에도 수요 둔화로 메모리 가격이 무너지면서 마이크론과 SK하이닉스 모두 적자를 낸 적이 있어, 이번 증설 경쟁이 공급과잉으로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.

<연합>

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