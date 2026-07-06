두산에너빌리티, 발전기 모니터링 시스템 사업 확대

두산에너빌리티가 발전기 운전 신뢰성을 높일 수 있는 모니터링 시스템 사업 확대에 속도를 내고 있다.

두산에너빌리티는 진동‧소음 분야 엔지니어링 회사인 크리에이텍 울산공장에서 ‘B-EYES(비아이즈) 해외 원전 진출 기념 및 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 6일 밝혔다.

크리에이텍 울산공장에서 진행된 ‘B-EYES 해외 원전 진출 기념 및 협력을 위한 업무협약식’에서 김덕수 두산에너빌리티 TM설계 담당(오른쪽), 최태묵 크리에이텍 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. 두산에너빌리티 제공

B-EYES는 발전기 회전축에 전류를 전달하는 부품인 브러시(Brush)의 전류, 온도, 진동, 마모량을 실시간으로 측정해 이상 징후를 조기에 감지하고 설비 사고를 예방하는 모니터링 시스템이다.

무인화‧자동화 기반의 상시 모니터링으로 기존 수동 점검 방식보다 발전기 운전 신뢰성과 설비 안전성 제고에 기여한다.

두 회사는 이번 협약을 통해 B EYES 생산, 유지보수, 사후관리, 기술협력 체계를 구체화하고, 장기 공급 및 서비스 협력 기반도 함께 마련해 나갈 계획이다.

최근 두산에너빌리티는 체코 테믈린 원전 1·2호기 발전기 교체공사에 B-EYES를 공급하기로 했다.

두산에너빌리티는 이번 공급 실적을 바탕으로 원전과 화력발전소 등 국내외 다양한 발전소를 대상으로 사업을 확대해 나갈 계획이다.

손승우 파워서비스BG장은 “이번 협약은 국내 협력기업과 함께 개발한 발전기 진단 기술의 사업화를 본격화하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “테믈린 원전 프로젝트를 통해 기술 경쟁력을 입증하고, 국내 발전사를 비롯한 글로벌 시장으로 발전기 진단‧서비스 솔루션 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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