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李대통령 지지도 7주만에 소폭 오른 47%…"'3대 메가'로 반등"[리얼미터]

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민주 43.0%·국힘 40.3%…민주, 3주만에 지지율 오차범위 내 국힘 앞서

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 7주 만에 하락세를 멈추고 소폭 반등했다는 여론조사 결과가 6일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일에서 지난 3일까지 전국 18세 이상 2천525명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.5%포인트(p) 오른 47.0%로 집계됐다.

이재명 대통령이 지난 3일 경남 진주시에서 열린 제5회 국가우주위원회 회의에서 국민의례를 하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 지난 3일 경남 진주시에서 열린 제5회 국가우주위원회 회의에서 국민의례를 하고 있다. 연합뉴스

부정 평가는 지난주 대비 0.3%p 내린 49.2%로, 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 내에서 긍정 평가를 웃도는 것으로 나타났다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 2.2%였다.

리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그쳤다"고 분석했다.

지역별로는 부산·울산·경남이 지난주보다 3.5%p 오른 46.7%를 기록해 가장 큰 상승 폭을 보였다.

서울(43.2%)과 전남광주·전북(74.8%)도 각각 3.1%p, 1.7%p 올랐다. 대구·경북도 1.4%p 오른 35.7%로 집계됐다.

반면 인천·경기는 2.4%p 하락해 44.0%로 기록됐다.

연령대별로는 30대(38.1%)가 4.3%p 오르며 지지율 상승 폭이 가장 컸으며 60대(51.4%)는 2.6%p, 70대 이상(46.8%)은 1.8%p 반등했다.

20대(27.4%)와 40대(55.8%)는 각각 4.2%p, 1.1%p 하락했다.

이념 성향별로는 중도층에서 3.2%p 오른 48.5%, 진보층에서는 5.5%p 하락한 70.4%로 조사됐다.

정점식(가운데) 국민의힘 원내대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스
정점식(가운데) 국민의힘 원내대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

지난 2∼3일 전국 18세 이상 1천8명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%, 국민의힘이 40.3%를 각각 기록했다.

민주당은 지난 조사 대비 2.0%p 올랐고 국민의힘은 1.7%p 떨어졌다.

민주당 지지율은 3주 연속 상승세를 이어갔지만 국민의힘은 3주 연속 하락하면서 국민의힘이 민주당을 앞섰던 6월 둘째 주 조사 이후 지지율이 다시 오차범위 내에서 역전된 모습이다.

리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자 및 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어져 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 설명했다.

실제로 민주당에서는 지난 조사보다 중도층에서 5.1%p 오른 43.8%의 지지율을 보였다.

국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어졌다"고 봤다.

국민의힘 지지율은 주요 지지층인 대구·경북(50.3%)과 보수층(73.0%)에서 각각 10.6%p, 5.8%p 내렸다.

개혁신당 지지율은 3.0%, 조국혁신당은 1.9%, 진보당은 1.6%로 나타났다. 무당층은 6.5%로 기록됐다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>


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