李대통령 지지도 7주만에 소폭 오른 47%…"'3대 메가'로 반등"[리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 7주 만에 하락세를 멈추고 소폭 반등했다는 여론조사 결과가 6일 나왔다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일에서 지난 3일까지 전국 18세 이상 2천525명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.5%포인트(p) 오른 47.0%로 집계됐다.

이재명 대통령이 지난 3일 경남 진주시에서 열린 제5회 국가우주위원회 회의에서 국민의례를 하고 있다. 연합뉴스

부정 평가는 지난주 대비 0.3%p 내린 49.2%로, 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 내에서 긍정 평가를 웃도는 것으로 나타났다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 2.2%였다.



리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그쳤다"고 분석했다.



지역별로는 부산·울산·경남이 지난주보다 3.5%p 오른 46.7%를 기록해 가장 큰 상승 폭을 보였다.



서울(43.2%)과 전남광주·전북(74.8%)도 각각 3.1%p, 1.7%p 올랐다. 대구·경북도 1.4%p 오른 35.7%로 집계됐다.



반면 인천·경기는 2.4%p 하락해 44.0%로 기록됐다.



연령대별로는 30대(38.1%)가 4.3%p 오르며 지지율 상승 폭이 가장 컸으며 60대(51.4%)는 2.6%p, 70대 이상(46.8%)은 1.8%p 반등했다.



20대(27.4%)와 40대(55.8%)는 각각 4.2%p, 1.1%p 하락했다.



이념 성향별로는 중도층에서 3.2%p 오른 48.5%, 진보층에서는 5.5%p 하락한 70.4%로 조사됐다.

정점식(가운데) 국민의힘 원내대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

지난 2∼3일 전국 18세 이상 1천8명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%, 국민의힘이 40.3%를 각각 기록했다.



민주당은 지난 조사 대비 2.0%p 올랐고 국민의힘은 1.7%p 떨어졌다.



민주당 지지율은 3주 연속 상승세를 이어갔지만 국민의힘은 3주 연속 하락하면서 국민의힘이 민주당을 앞섰던 6월 둘째 주 조사 이후 지지율이 다시 오차범위 내에서 역전된 모습이다.



리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자 및 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어져 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 설명했다.



실제로 민주당에서는 지난 조사보다 중도층에서 5.1%p 오른 43.8%의 지지율을 보였다.



국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어졌다"고 봤다.



국민의힘 지지율은 주요 지지층인 대구·경북(50.3%)과 보수층(73.0%)에서 각각 10.6%p, 5.8%p 내렸다.



개혁신당 지지율은 3.0%, 조국혁신당은 1.9%, 진보당은 1.6%로 나타났다. 무당층은 6.5%로 기록됐다.



두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.



대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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