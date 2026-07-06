월드컵서 또 ‘눈 찢기’ 논란…서경덕 “인종차별 사과해야”

2026 북중미 월드컵에서 아시아인에 대한 인종차별 행위가 또다시 공분을 사고 있다. 이번엔 브라질의 한 인플루언서가 동양인을 비하하는 ‘눈 찢기’ 제스처를 게시해 논란이 됐다.
6일 서경덕 성신여대 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 “최근 북중미 월드컵 32강에서 브라질이 일본을 꺾은 뒤 한 브라질 인플루언서가 인종차별적 제스처를 취해 논란이 되고 있다”라고 밝혔다.
지난달 30일(한국시간) 대회 32강에서 브라질이 일본에 2-1 승리를 거둔 뒤, 브라질의 인플루언서 ‘brenndamaral’이 자신의 SNS 스토리에 지인들과 함께 아시아인을 조롱하는 ‘눈 찢기’ 제스처를 게시한 것이다.
인종차별 논란이 일자 해당 인플루언서는 SNS 계정 이름을 변경한 뒤 계정을 바로 비공개로 전환한 것으로 전해졌다.
이에 대해 서 교수는 “손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별 행위로 지적돼 왔다”라며 “이번 브라질 인플루언서도 반드시 공개적인 사과를 해야 할 것”이라고 강조했다.
북중미 월드컵에서 인종차별 논란이 불거진 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 대한민국과 체코의 북중미 월드컵 예선 1차전 경기장에서도 멕시코 축구 팬이 한국인 인플루언서의 카메라를 향해 눈 찢기 제스처를 하며 비웃는 모습이 포착돼 논란이 된 바 있다.
당시 외신들이 이를 보도했고, 누리꾼들이 가해자의 신원을 밝혀내자 가해자는 SNS에 사과문을 게재했다.
서 교수는 “이번 브라질 인플루언서 역시 숨을 것이 아니라 반드시 공개적으로 사과해야 한다”며 “월드컵이라는 전 세계적인 축제에서 다시는 이런 인종차별 행위가 재발하지 않도록 전 세계 축구팬들이 경각심을 가져야 한다”고 강조했다．
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