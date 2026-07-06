‘팬덤·희소성’으로 승부…패션·뷰티업계 협업 마케팅 확산

패션·뷰티업계가 브랜드 간 협업을 통한 한정판 컬렉션 출시를 잇따라 선보이며 소비자 공략에 나서고 있다. 스포츠 구단부터 자동차 브랜드, 라이프스타일 브랜드, 럭셔리 하우스까지 협업 범위가 넓어지면서 희소성과 팬덤을 앞세운 마케팅이 더욱 활발해지는 모습이다.

이랜드월드의 SPA 브랜드 스파오는 프로축구 구단 울산 HD와 손잡고 오는 10일 협업 컬렉션을 출시한다. ‘일상에서 입을 수 있는 울산 HD’를 콘셉트로 윈드브레이커, 셋업, 티셔츠, 파자마, 백팩, 키링 등 총 9종을 선보인다. 특히 K리그 구단이 국내 SPA 브랜드와 1대1로 단독 협업 컬렉션을 기획한 첫 사례이자, 구단 최초의 홈웨어 제품을 포함해 팬들의 일상까지 브랜드 경험을 확장했다.

무신사가 SM엔터테인먼트 소속 걸그룹 하츠투하츠의 두 번째 미니앨범 발매를 기념해 협업 컬렉션과 팝업스토어를 선보였다. 무신사 제공

K팝 아티스트와 협업도 눈에 띈다. 무신사는 SM엔터테인먼트 소속 걸그룹 하츠투하츠의 두 번째 미니앨범 발매를 기념해 협업 컬렉션과 팝업스토어를 선보였다. 새 앨범의 청량한 콘셉트와 공식 캐릭터 IP를 활용한 반소매 티셔츠를 단독 출시했으며, 성수 메가스토어에서는 앨범과 협업 제품을 함께 체험할 수 있는 팝업을 운영한다. 여기에 포토카드와 피규어 키링 등 공식 MD 예약판매까지 진행하며 패션과 K팝 팬덤을 결합한 협업 마케팅을 강화하고 있다.

라코스테는 프랑스 스포츠카 브랜드 알핀과 협업해 캡슐 컬렉션과 콘셉트카를 공개했다. 두 브랜드는 퍼포먼스와 혁신, 디자인이라는 공통된 철학을 바탕으로 패션과 모터스포츠를 접목한 프로젝트를 선보이며 브랜드 헤리티지를 현대적으로 재해석했다.

크록스는 국내 여름 음악 축제 ‘워터밤 서울 2026’의 공식 스폰서로 참여해 행사장 내 브랜드 부스를 운영한다. 여름 신제품 체험과 ‘지비츠’ 꾸미기, 경품 이벤트 등을 마련해 소비자 접점을 넓히고, 가수 선미와 함께한 캠페인을 통해 여름 컬렉션 홍보도 강화했다.

캐릭터 협업도 한층 활발해지고 있다. 하이라이트브랜즈가 전개하는 이탈리안 스포츠 브랜드 디아도라는 글로벌 캐릭터 텔레토비와 협업한 라이프스타일 컬렉션을 선보였다. 반팔 티셔츠와 모자, 토트백, 니삭스, 키링 등 총 11종으로 구성됐으며, 텔레토비의 상징적인 컬러와 캐릭터를 스포츠 감성에 접목한 것이 특징이다. 협업을 기념해 랜덤 박스 형태의 한정판 '텔레토비 인형 키링'도 함께 출시하며 희소성과 소장 가치를 높였다.

플랫폼이 협업을 직접 기획하는 사례도 늘고 있다. W컨셉은 이너뷰티 브랜드 오니스트와 라이프스타일 브랜드 드롭드롭드롭의 협업 기획 세트를 단독 출시했다. 오니스트의 대표 이너뷰티 제품과 드롭드롭드롭의 인기 가방을 묶은 한정 상품으로 구성했으며, 자체 라이브 방송을 통해 할인 판매와 경품 이벤트도 함께 진행한다.

말본은 스카치 위스키 브랜드 발렌타인과 협업해 골프와 위스키가 공유하는 ‘함께 보내는 좋은 시간’이라는 가치를 담은 캡슐 컬렉션을 한국에서 단독 출시했다.

주류 브랜드와의 이색 협업도 이어지고 있다. 말본은 스카치 위스키 브랜드 발렌타인과 협업해 골프와 위스키가 공유하는 ‘함께 보내는 좋은 시간’이라는 가치를 담은 캡슐 컬렉션을 한국에서 단독 출시했다. 의류와 캐디백, 볼 파우치 등 총 15종으로 구성됐으며, 양사의 로고와 캐릭터를 활용한 디자인으로 골프 라이프스타일을 강조했다. 특히 소가죽 캐디백과 한국 한정 ‘발렌타인 17년 말본 에디션’을 함께 선보이며 희소성과 프리미엄 이미지를 강화했다.

젠틀몬스터는 프라다와 협업한 아이웨어 컬렉션을 일본에서 먼저 공개했다. 프라다의 미학과 젠틀몬스터의 디자인을 결합한 총 10종의 제품으로 구성됐으며, 일부 제품은 출시 30분 만에 품절되는 등 높은 관심을 받았다. 프랑스 스니커즈 브랜드 베자는 일본 전통 자수 공동체 ‘사시코 걸스’와 두 번째 협업을 통해 하이브리드 스니커즈 ‘살라’ 한정판을 선보였다.

뷰티 브랜드들도 이색 협업에 나섰다. 몽클로스는 부산 라이프스타일 브랜드 발란사와 함께 한정판 컬렉션을 출시했다. PDRN 수분 선크림과 핸드크림에 발란사의 시그니처 캐릭터를 적용하고 스페셜 키링을 함께 구성해 소장 가치를 높였다. 해당 제품은 발란사 온·오프라인 매장에서 한정 수량으로 판매된다.

업계에서는 단순한 로고 결합을 넘어 브랜드 정체성과 라이프스타일을 함께 제안하는 협업이 늘어나고 있다고 분석한다. 팬덤을 기반으로 한 스포츠 협업부터 문화·뷰티·럭셔리 브랜드 간 협업까지 영역이 확대되면서, 한정판 컬렉션은 브랜드의 차별화와 소비자의 소장 욕구를 동시에 자극하는 핵심 마케팅 전략으로 자리 잡고 있다.

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