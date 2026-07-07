비싼 유기농 우유, 몸에 더 좋을까?…건강한 우유 고르는 방법 [FOOD+]

마트에서 우유를 고를 때 ‘유기농 우유’는 일반 우유보다 더 건강한 제품이라고 생각하기 쉽다. 실제로 유기농 우유는 일반 우유보다 가격이 1.5~2배가량 비싼 경우가 많아 ‘몸에 더 좋으니까 비싸다’고 여기는 소비자도 적지 않다. 하지만 전문가들은 우유를 고를 때는 유기농 여부보다 제품의 성분과 영양 정보를 먼저 확인하는 것이 중요하다고 조언한다.

우유를 고를 때는 유기농 여부보다 제품의 성분과 영양 정보를 먼저 확인하는 것이 중요하다. 챗GPT생성 이미지

◆ 유기농 우유, 왜 더 비쌀까

6일 업계에 따르면 유기농 우유는 정부의 유기축산물 인증 기준을 충족한 원유로 만든 제품이다. 젖소는 화학비료와 합성농약을 사용하지 않고 재배한 유기농 사료를 먹어야 하며, 항생제와 성장촉진제 사용도 엄격하게 제한된다. 또한 방목과 동물복지를 고려한 사육 환경 등 까다로운 기준을 충족해야 유기농 인증을 받을 수 있다.

질병 치료를 위해 불가피하게 항생제를 사용할 수는 있지만, 관련 기준을 충족하지 못하면 해당 원유는 유기농 제품으로 판매할 수 없다. 또한 젖소가 충분히 움직일 수 있는 공간을 확보하고 방목이나 동물복지를 고려한 사육 환경을 갖춰야 하며, 이러한 기준을 충족한 제품만 유기농 인증을 받을 수 있다. 이 외에도 생산 과정에서 일반 우유보다 까다로운 조건을 충족해야 하기 때문에 유기농 우유의 소비자가는 일반 우유보다 높게 책정되는 경우가 많다.

◆ 가격만큼 영양도 차이가 날까?

일부 연구에서는 유기농 우유의 오메가-3 지방산과 공액리놀레산(CLA)이 다소 높게 나타났지만, 일반적인 식생활에서 건강상 차이를 체감하기는 쉽지 않다는 것이 전문가들의 설명이다.클립아트코리아 제공

그러나 가격이 비싸다고 영양이 크게 뛰어난 것은 아니다. 식품영양학계에 따르면 단백질과 칼슘, 비타민 등 주요 영양소 함량은 유기농 우유와 일반 우유가 비슷한 수준이다. 일부 연구에서는 유기농 우유의 오메가-3 지방산과 공액리놀레산(CLA)이 다소 높게 나타났지만, 일반적인 식생활에서 건강상 차이를 체감하기는 쉽지 않다는 것이 전문가들의 설명이다.

일반 우유 역시 안전성은 엄격하게 관리된다. 국내에서 판매되는 우유는 모두 식품 안전 기준과 잔류 항생제 검사 등을 통과해야 유통될 수 있으며, 기준을 충족하지 못한 원유는 판매가 제한된다.

전문가들은 유기농 우유의 가치는 영양보다 생산 방식에 있다고 설명한다. 화학물질 사용을 줄이고 환경 보호와 동물복지를 고려한 생산 과정에 의미가 있다는 것이다.

◆ 우유 고를 땐 ‘성분’이 더 중요

서울 시내의 대형마트에 흰 우유가 진열되어 있다. 뉴시스

소비자가 우유를 고를 때는 유기농 여부보다 제품의 성분표를 확인하는 것이 더 중요하다. 흰우유는 ‘원유 100%’ 제품을 선택하면 물이나 분유, 향료 등이 첨가되지 않은 제품을 고를 수 있다. 반면 초코우유나 딸기우유 같은 가공유는 당류와 향료 등이 추가되는 경우가 많아 당 함량을 확인하는 것이 좋다.

단백질 함량도 살펴볼 필요가 있다. 일반 흰우유는 200mL 기준 6~7g 정도의 단백질을 함유하고 있으며, 고단백 우유는 이보다 1~2g가량 더 많은 제품도 있다. 운동을 하거나 근육량 관리가 필요한 사람이라면 단백질 함량을 비교해 선택하는 것이 도움이 될 수 있다.

결국 유기농 우유와 일반 우유 중 어느 쪽이 더 건강하다고 단정하기는 어렵다. 환경과 동물복지를 중요하게 생각한다면 유기농 우유를 선택하는 것이 좋고, 영양과 건강만을 고려한다면 유기농 여부보다 원유 함량, 당류, 단백질 등 영양 성분을 꼼꼼히 확인하는 것이 더 합리적인 선택이다.

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