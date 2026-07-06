경리 "모르는 번호 제일 무서워" 보이스피싱 경험 고백

가수 경리가 고민을 털어놓는다.

6일 오후 방송되는 SBS Plus 예능물 '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2' 27회에는 경리가 출연한다.

가수 경리가 고민을 털어놓는다. SBS Plus

이날 방송은 '불청객'을 주제로 꾸며진다. MC 이국주는 경리에게 "평소 점사에 관심이 있었느냐"고 묻는다.

경리는 "사실은 귀가 좀 얇은 편이라서 타로를 7번 보러 갔다. 결과가 안 좋게 나와서 좋을 때까지 그날 하루 동안 7번을 본 거다"라고 답한다.

이국주는 "정말 원치 않는 불청객이 찾아온 적은?"이라고 다시 묻는다. 경리는 "가끔 모르는 번호로 전화 올 때가 제일 무섭다. 얼마 전에 보이스피싱 전화를 받았다. 막상 전화가 오면 믿게 되더라. 그래서 그게 제일 무서운 거 같다"고 말한다.

이어진 점사 시간에서 경리는 중요한 일을 앞두고 있다고 밝힌다. 그는 "곧 계약서를 써야 할 일이 있다. 나에게 좋은 일들이 들어올 수 있을지"라고 묻는다.

이를 들은 무속인은 "왜 3년이 보이는지 모르겠다"고 말한다. 경리는 "사실 아직 계약 기간은 정해지지 않았는데 만약 한다면 그런 계약이 있을 거 같기는 하다"라며 놀란다.

또 다른 무속인은 "운은 다 좋은데 한마디만 해드리겠다. (계약 시) 주변 사람이 도움을 줄 거다. 그런데 그 주변 사람을 조심해라"고 조언한다. 경리는 "아, 그런가?"라며 심란한 반응을 보인다.

무속인은 "여자 쪽보다는 남자 쪽으로 귀인이 있다. 예를 들어 계약을 해야 하는 상대자가 남자라고 하면 그 운이 조금 더 좋다고 할 수 있다"라고 말한다.

이날 경리는 계약 관련 고민 외에도 귀신을 봤다는 친구의 이야기를 전한다. 친구가 귀신을 봤다는 장소를 찍은 사진을 공개하며 실체를 확인해본다.

<뉴시스>

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