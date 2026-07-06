경찰, 장윤기 수사팀장 긴급체포…리얼돌 등 증거인멸 혐의

광주 여고생 살해범 장윤기(23) 사건 담당 수사팀의 증거인멸 등 혐의가 확인돼 수사팀장이 긴급체포됐다. 경찰 감찰 조사가 직원 비위 수사로 전환되는 모양새다.

살인 혐의 등을 받는 장윤기(23)씨가 지난 5월14일 오전 광주 서구 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 광주=뉴시스

광주경찰청은 6일 오전 7시쯤 장윤기 사건을 담당하던 광주 광산경찰서 형사과 소속 A 경감을 증거인멸 혐의로 긴급체포했다.

장윤기 사건 담당팀장이었던 A 경감은 지난 5월5일 사건 직후 장윤기의 차량(SUV)을 압수수색하는 과정에서 일부 증거를 인멸한 혐의를 받고 있다.

경찰은 범행 도구인 SUV와 장윤기 자취방의 훼손된 리얼돌 등 주요 증거를 실물 보존 없이 수사 초기 가족에게 인계했다.

장윤기 아버지가 현직 중간 간부급 경찰관으로 알려지면서 체포 후 송치까지 수사 과정이 제대로 이뤄졌는지 점검하는 수사 감찰이 착수됐고, 경찰은 범죄 혐의 정황이 드러남에 따라 공식 수사에 착수했다.

광주경찰청은 수사과장을 팀장으로 하는 총 22명 규모의 전담팀을 편성해 장윤기 아버지와 수사 담당자 간 유착 의혹 등을 규명할 방침이다.

경찰청은 지난 3일부터 장윤기 사건을 담당했던 광주 광산경찰서, 장윤기 아버지가 소속된 광주 서부경찰서와 함께 광주경찰청 지휘 체계를 들여다보고 있다.

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