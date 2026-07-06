맹승지, 필러 제거 후 '퉁퉁 부은 입술'…"성형 욕심 낸다고 예뻐지는 거 아냐"

코미디언 출신 배우 맹승지가 입술 필러 제거 시술을 받은 상황을 전했다.

지난 5일 맹승지는 자신의 인스타그램에 "호캉스 후, 병원 가서 입술 필러 녹였다"라면서 필러 제거 시술 후의 모습을 찍은 사진을 게시했다.

사진=맹승지 인스타그램

사진 속에는 평상시의 모습과는 다르게 퉁퉁 부은 맹승지의 입술이 담겨있다.

맹승지는 이에 대해 "2월에 입술 필러를 했는데 사진을 들고 가서 '이렇게 해주세요'라고 했다"라며 "원장님은 '안 예쁠 것 같은데'라고 하셨지만, 한번 해보고 싶어서 제가 우겨서 진행했다"라고 말했다.

이어 "입술만 너무 튀니깐 괜히 부자연스럽고, 제가 원했던 느낌이 아니었다"라며 "결국 녹이기로 했는데, 녹인 직후라 많이 부었지만 3일 정도 지나면 부기가 빠진다고 한다"라고 했다.

그러면서 맹승지는 "신기하게 녹이고 나니까 입술도 훨씬 가볍고 마음도 편해졌다"라며 "시술이나 성형도 욕심낼수록 예뻐지는 게 아니라, '조금 아쉬운 정도'가 가장 자연스럽고 세련된 것 같다"라고 덧붙였다.

한편 맹승지는 지난 2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 이후 MBC '코미디에 빠지다'에서 활약한 뒤, '무한도전'의 게스트 출연, '섹션TV 연예통신' 속 리포터로 이름을 알렸다. 최근에는 연극을 중심으로 연기 활동을 이어오고 있다.

<뉴스1>

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