칠레 아미들 뿔났다…BTS 칠레 콘서트장 승인 불허 논란

"음악도 예술도 경기장을 훼손하지 않는다"



칠레 수도 산티아고에 5일(현지시간) 수백명의 방탄소년단(BTS) 팬 아미가 집결했다.

5일(현지시간) 칠레의 수도 산티아고에서 수백명의 BTS 팬들이 칠레 정부가 경기장의 기술적 문제를 이유로 국립경기장 사용을 불허한 것에 대해 항의하기 위해 모였다. BTS는 오는 10월 산티아고 국립경기장에서 세 번의 공연할 예정이었으나, 정부 결정에 따라 공연장을 변경해야 하는 상황이다. 시위에 참여한 한 팬은 '우리는 하나의 목소리, 우리는 아미입니다'라고 적힌 배너를 들고 항의하고 있다. EPA연합뉴스

이들은 오는 10월 BTS가 산티아고 국립경기장에서 개최할 예정이었던 3회 콘서트를 승인하지 않기로 한 칠레 정부의 결정에 항의하는 시위를 벌였다.



칠레 정부는 "기술적 사유"를 강조하는 반면, 팬들과 일부 정치권에서는 결정의 배경에 대한 의문을 제기하면서, 이를 둘러싸고 현지에서 팬 시위와 정치적 논쟁이 이어지는 양상이다.



최근 국립경기장 사용 승인 결정기관인 국립스포츠연구소(IND)는 오는 10월로 예정됐던 BTS 콘서트 3회 공연을 승인하지 않는다고 밝혔다. IND는 BTS의 콘서트 성격상 360도 무대 설치로 인한 잔디 훼손 가능성과 향후 축구 경기 및 대형 행사 일정에 미칠 영향을 이유로 들며 "순수한 기술적 기준에 따른 결정"이라고 설명했다.



그러나 팬들은 강하게 반발하고 있다. 산티아고 도심에 모인 수백명의 아미들은 국립경기장 사용 불허에 항의하는 시위를 벌였다. 이들은 "BTS를 국립경기장으로" 등의 문구가 적힌 현수막을 들고 그룹 노래를 부르며 대통령궁인 모네다 궁전 인근까지 평화롭게 행진했다.



참석자들은 대부분 그룹의 상징색인 보라색 의상을 착용했다. 한 참가자인 22세 다니엘라 트루히요 씨는 스페인 EFE통신사와의 인터뷰에서 "우리는 매우 화가 나 있다"며 "콘서트를 취소할 수는 없다. 우리가 사랑하고 삶을 지탱하게 해준 아티스트를 만날 기회를 빼앗는 것"이라고 말했다.



현지 팬클럽 관계자 히셀 뮤뇨스 씨 역시 "국립경기장 외에는 대규모 관객을 수용할 대안이 사실상 없다"고 주장하며 정부 결정에 아쉬움을 표했다.



칠레 정부 측은 현지 기획사 DG 메디오스가 경기장 사용 승인 이전에 티켓을 판매한 점을 문제 삼고 있다. 당국은 해당 공연 무대 구조가 약 600톤 규모의 하중을 잔디에 가할 수 있으며, 회복 기간동안 시설 운영에 큰 차질이 발생할 수 있다고 설명했다.



또한 국립경기장 인근 공간을 포함한 동일 권역 내 대체 장소를 검토 중이라고 밝혔으나, 대규모 관객을 수용할 수 있는 적절한 대안 확보에는 어려움이 있는 것으로 알려졌다.



비냐델마르, 콘셉시온 등 지방 도시 경기장과 일부 민간 경기장도 대안으로 거론되고 있으나, 3일간 20만명에 달하는 관객을 수용하기에는 용량이 부족하고, 360도 무대를 설치하기 위한 최적의 공간을 갖추지 못해 적절치 않은 것으로 알려졌다.



시위에 참여한 한 팬은 칠레 정부가 국내에서 발생하는 각종 이슈를 덮기 위해 이러한 '정치적 결정'을 했다면서 "매우 불공평하고 무례한 처사"라고 비난했다고 EFE는 전했다.



이번 사안의 파장은 정치권으로도 확산하고 있다. 일부 야권 인사들은 정부가 대규모 문화 행사를 충분히 조율하지 못했다고 비판하며 관련 정보 공개와 책임 규명을 요구하고 있다. 반면 칠레 정부는 행정 절차와 안전 기준에 따른 판단이라는 입장을 유지하고 있다.

<연합>

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