장맛비 오락가락 이어져…체감 최고 32도 이상 무더위

6일 장맛비가 내렸다가 그치기를 반복하면서 이어지겠다. 비가 그쳤을 때 습도가 높은 가운데 기온이 오르면서 무덥겠다.



제주 부근에 정체전선이 자리한 가운데 중국 산둥반도 쪽에서 기압골이 다가오면서 이날 대부분 지역에 비가 내리겠다.



비는 시간당 20∼30㎜씩 거세게 쏟아지다가 소강상태를 보이는 등 오락가락 이어질 것으로 예상된다. 북태평양고기압 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 유입되고 대기가 불안정한 지역을 중심으로 비구름대가 산발적으로 형성될 것이기 때문이다.



6일 강수량은 호남 30∼80㎜, 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청 20∼60㎜, 경남내륙·대구·경북 5∼50㎜, 제주도 5∼40㎜, 강원동해안 5∼20㎜ 정도겠다.



적어도 9일까지는 장맛비가 이어질 것으로 보이니 외출 시 우산을 챙겨야 한다.



북태평양고기압 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 불어 들면서 당분간 내륙을 중심으로 기온이 30도 이상까지 오르겠다. 습해서 체감온도는 남부내륙에서 32도 이상, 나머지 지역에선 31도 안팎까지 오를 전망이다.



특히 비가 내렸다가 소강상태인 곳은 습도가 높은 가운데 기온이 올라 무덥겠다.



오전 8시 주요 도시 기온은 서울 25.3도, 인천 24.9도, 대전 24.1도, 광주 24.4도, 대구 24.9도, 울산 25.2도, 부산 23.9도다.



낮 최고기온은 26∼32도일 것으로 예상된다.



서해상에 당분간, 동해상에 이날 해무가 끼겠다.



서해 섬 일부는 해무에 휩싸여 가시거리가 200ｍ에 못 미치겠으니 주의해야 한다.

<연합>

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