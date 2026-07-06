'세아이 아빠' KCM, 10월 4일 정식으로 결혼식 올린다…첫딸 출산 후 14년만에

가수 KCM ⓒ 뉴스1 권현진 기자

가수 KCM이 마침내 정식으로 결혼식을 올린다.

6일 소속사 A2Z엔터테인먼트는 "KCM이 오는 10월 4일 오후 5시 서울 세빛섬 플로팅아일랜드에서 결혼식을 진행한다"라고 알렸다.

이와 관련해 KCM은 소속사를 통해 "14년 만에 아내와 약속을 지킬 수 있게 돼 기쁘다"라며 "힘든 시간을 묵묵히 견뎌준 아내와 매 순간 용기를 낼 수 있게 해준 세 아이 덕분이다"라고 소감을 전했다.

이어 "결혼식은 남은 평생 가족을 위해 살기로 결심하는 마음과 소중한 분들께 감사한 마음을 전하는 자리로 준비하고 있다"라며 "오랜 시간 변함없이 응원을 보내준 팬들에게도 진심으로 감사하다"라고 덧붙였다.

KCM과 아내 방예원 씨는 지난 2012년 첫째 딸 수연 양을 품에 안았다. 당시 KCM의 군 복무와 사업 실패 등 개인적인 악재가 겹치며 결혼식을 올리지 못했고, 지난 2021년에서야 비로소 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 이후 KCM 부부는 2022년 둘째 딸 서연 양에 이어 2025년 셋째 아들 하온 군을 얻었다.

이러한 사실은 지난해 3월에야 알려졌고, KCM은 사업 실패로 인해 빚을 떠안게 돼 결혼 사실과 아이들의 존재를 뒤늦게 알리게 됐다고 여러 방송을 통해 설명해 안타까움을 자아낸 바 있다.

한편 KCM은 지난 2004년 가요계에 데뷔한 후 '흑백사진' '은영이에게' '스마일 어게인' '너에게 전하는 아홉가지 바램' 등 곡으로 많은 사랑을 받았다.

<뉴스1>

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