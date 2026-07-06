'이수와 이혼' 린 "진짜 친한 친구 잃은 느낌" 눈물

가수 린이 전 남편인 가수 이수와의 이혼 후 심경을 솔직하게 털어놓으며 눈물을 보였다.

린은 5일 방송된 SBS TV 예능물 '미운 우리 새끼'('미우새')에 절친한 동료인 가수 케이윌과 함께 출연해 결혼과 이혼에 대한 진솔한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서 린은 미혼인 케이윌에게 "이혼을 선택했지만 결혼은 추천한다"며 "정말 행복하고 고운 알맹이가 남은 결혼 생활을 했다"고 회상했다.

이어 이수에 대해 "너무 친한 친구였다. 남편이 없어진 것도 그렇지만 진짜 친한 친구를 잃은 기분이라 아쉽고 슬프다"면서도 "안 좋게 헤어진 건 아니라 항상 응원한다"고 말하며 결국 울컥하는 모습을 보였다.

이를 스튜디오에서 지켜본 린의 어머니는 안타까워했다. MC 신동엽 역시 "친한 친구로 잘 지냈기에 더욱 그런 생각이 들 것"이라며 공감했다.

한편 린은 지난 2014년 이수와 결혼했으나, 지난해 결혼 11년 만에 협의 이혼했다. 슬하에 자녀는 없다.

<뉴시스>

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