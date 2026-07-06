최유정 "정상 체중인데 다이어트 약 복용…정말 간절했다"

가수 최유정이 연습생 시절 다이어트 약을 복용했던 경험과 부작용을 털어놨다.

4일 방송인 박세미가 운영하는 유튜브 채널 '안녕하세미'에는 그룹 아이오아이 최유정이 출연했다.

이날 박세미는 최유정과 대화를 나누던 중 "사실 20대 때 다이어트 약을 먹은 적이 있다"며 "옛날에는 그렇게 위험에 대해서 인지하지 못했다"고 다이어트 약 복용 후 겪은 부작용에 대해서 이야기했다.

박세미는 "호텔에서 샤워하는데 누군가가 문 밖에서 지켜보는 것 같은 느낌이 들었다"며 "누가 나를 해치려고 하는 눈빛이었다. 그게 약의 부작용이었다. 망상하고 상상하는 것"이라고 당시를 회상했다.

이에 최유정도 자신의 경험을 털어놨다. 그녀는 "저도 연습생 때 회사에서 '살을 빼라'고 했다. 정상 체중인데 빼라고 하니까 성장기인데 어쩔 수 없이 빼게 됐다"며 다이어트 약을 먹었다고 말했다.

이어 "회사에 말 안 하고 비밀로 하고 간절하니 먹었다"며 "입마름이 있었다. 냄새가 올라오지 않나. 그런 것과 두근거림, 구토감 등이 느껴졌다"며 부작용도 겪었다고 설명했다.

최유정은 "너무 위험한 것 같다"며 다이어트는 약이 아니라 운동과 식습관으로 해야 한다며 박세미와 입을 모았다.

<뉴시스>

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