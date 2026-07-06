서울시, 여름방학 초등생 ‘점심 돌봄’ 나선다

서울시가 방학기간 자녀 끼니 챙기기가 고민되는 맞벌이 부부와 한부모 가정 등을 위해 20일부터 5주간 ‘서울아이 든든한끼’ 지원 사업을 진행한다.



5일 시에 따르면 서울아이 든든한끼 지원 사업은 방학을 맞은 초등학생을 대상으로 지역아동센터와 우리동네키움센터에서 건강한 식단으로 구성된 점심식사와 함께 식습관 교육, 놀이·독서·체험 등 특화 프로그램을 함께 제공하는 통합 돌봄 서비스다.

오세훈 시장이 4월 발표한 ‘서울아이 동행 UP 프로젝트’의 핵심 과제로, 지역아동센터와 우리동네키움센터에서 제공하고 있는 ‘방학 돌봄’을 확대해 지원 대상을 대폭 넓힌 것이 특징이다.



이번 사업은 방학 중 점심 제공이 필요한 6~12세 아동 또는 초등학생이라면 누구나 가까운 지역아동센터나 우리동네키움센터에서 이용할 수 있다. 맞벌이, 한부모가정 등 방학 중 돌봄 공백이 발생하는 아동을 우선적으로 선발하며 동일 조건일 경우 신청 순서에 따라 확정된다.



사업은 25개 자치구 내 226개소(지역아동센터 187곳, 융합·거점형 키움센터 39곳)에서 여름방학 기간인 7월20일부터 8월21일까지 5주간 시행된다. 시는 이번 방학 중 4000여명의 아동이 서울아이 든든한끼를 이용할 것으로 보고 있다. 월요일부터 금요일까지 일주일(회차) 단위로 5회차까지 진행되며 자녀의 실제 방학 일정에 맞춰 필요한 회차를 선택해 신청할 수 있다.



이용료는 1회당(평일 5일 기준) 1만원으로 책정됐다. 방학 기간에 따라 센터별 운영 일수가 5일 미만인 1회차와 5회차의 경우, 운영 일수 1일 2000원 기준으로 일할 계산해 이용료가 부과된다.



아동들에게 균형 잡힌 점심식사를 제공하기 위해 시는 ‘어린이급식관리지원센터’를 통해 전문가가 구성한 월간 표준식단을 적용할 계획이다. 또 ‘얘들아 과일먹자’ 사업과 연계해 주 2회 제철 과일을 제공함으로써 성장기 아동의 영양 불균형을 해소하고 건강한 식습관 형성을 지원한다. 얘들아 과일먹자 사업은 서울시와 가락시장 청과도매시장법인·공판장이 민관협력으로 진행하는 사회공헌사업이다.



아울러 식사 전후로 각 센터별 특색있는 연계 프로그램을 함께 운영한다. 올바른 손 씻기와 양치질 등 기본 위생 교육부터 신체 놀이, 틈새 독서, VR 체험 등에 이르기까지 아동의 창의적 성장을 돕는 다양한 ‘통합 돌봄 서비스’를 제공한다.



이용 신청은 ‘우리동네키움포털’ 내 새롭게 마련된 전용 신청페이지에서 할 수 있다. 신청 기간은 각 회차 시작 2주 전 수요일부터 금요일 오후 2시까지다. 20일 시작되는 첫 회차(1회차) 이용 예약은 8일 오전 10시부터 진행된다. 안정적인 신청 시스템 운영을 위해 자치구별로 그룹을 나누어 예약 신청을 순차적으로 개시한다. 이에 따라 신청자는 해당 자치구의 개시 시간을 사전에 확인한 후 정해진 일정에 맞춰 신청해야 한다.



오세훈 서울시장은 “지원이 가장 필요한 시기, 가장 필요한 곳에 공적돌봄을 보다 촘촘하게 투입해 아이는 행복하고 부모는 안심할 수 있는 서울을 완성하겠다”고 말했다.

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