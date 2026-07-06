결국 다시 쿠팡?… 정보유출에도 이용자 늘어

개인정보 유출 사태 이후 한때 소비자 이탈 현상이 나타났던 쿠팡의 결제액과 이용자 수가 다시 최고 수준으로 올라선 것으로 나타났다.

소비자 이탈 현상이 나타났던 쿠팡의 결제액과 이용자 수가 다시 최고 수준으로 올라선 것으로 나타났다. 연합뉴스

5일 AI 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 인공지능(AI) 알고리즘을 통해 확인된 신용·체크카드 추정치 기준으로 지난달 쿠팡의 신용·체크카드 추정 결제금액은 4조8337억원으로 집계됐다. 지난달 쿠팡 결제액은 전달(5월) 4조8596억원보다 259억원가량 적지만, 지난해 11월 개인정보 유출 사태 당시 4조4735억원과 비교하면 3601억원가량 많다. 지난해 12월 4조3373억원에 비해서도 4963억원가량 늘었다.



쿠팡 결제액은 올해 2월 4조219억원까지 줄었다가 이후 서서히 회복세를 보이며 최근 두 달 연속 4조8000억원대를 기록했다.



쿠팡 이용자 수도 유출 사태 당시보다 늘었다. 지난달 쿠팡의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3509만1710명으로 집계됐다.이는 전달 3498만2662명보다 10만9048명 늘어난 수치다. 지난해 11월(3442만207명)과 비교해도 67만1500명 넘게 증가했다. 쿠팡의 결제액과 이용자가 최고 수준으로 회복된 데에는 생필품·식품 중심의 반복 구매 구조와 빠른 배송, 멤버십 기반의 충성 이용자층이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

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