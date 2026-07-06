[경제 단신] 카카오·기상청 위험기상 대응 협력 MOU 외

카카오·기상청 위험기상 대응 협력 MOU

카카오는 기상청과 ‘위험기상 등 정보 확산 및 취약계층 지원을 위한 업무협약’(MOU·사진)을 체결했다고 5일 밝혔다. 카카오는 기상청의 폭염특보 체계 개편에 맞춰 카카오톡 채널과 카카오 비즈보드를 통해 달라진 특보 기준과 상황별 행동요령을 안내할 예정이다. 또 밥상공동체복지재단과 함께 사회공헌 플랫폼 ‘카카오같이가치’에서 취약계층 지원을 위한 모금 캠페인을 진행한다. 모금액은 폭염 취약계층 물품 지원 등에 사용된다. 양사는 폭염뿐 아니라 한파, 지진 등 다양한 위험기상 정보를 카카오 플랫폼과 연계해 제공하는 방안도 추진할 방침이다.

HD건설기계, 육군과 무인 장비 협력

HD건설기계는 지난 3일 충남 계룡대에서 육군본부와 ‘건설장비 무인화 등 기술 교류 및 정비 인력 양성을 위한 업무협약(MOU?사진)’을 체결했다고 5일 밝혔다. 양측은 무인 건설기계 기술을 전시 피해복구와 작전시설 구축·보강, 재난 현장지원 등에 활용할 수 있도록 기술 교류를 추진할 계획이다. 통합 관제 시스템을 활용해 유·무인 건설장비를 효율적으로 운용할 수 있는 환경도 구축하기로 했다. 문재영 HD건설기계 사장은 “양측이 상호 발전할 수 있는 실용적 협력이자 건설기계 무인자율화 기술을 고도화할 수 있는 좋은 기회”라고 말했다.

LG화학, 美 앰코에 반도체용 소재 공급

LG화학은 미국 글로벌 반도체 후공정(OSAT·패키징) 기업인 앰코에 반도체용 스트리퍼(사진)를 양산 공급한다고 5일 밝혔다. 앰코는 주요 반도체 기업에 반도체 패키징 및 테스트 서비스를 제공하는 후공정 분야의 글로벌 선도 기업으로, LG화학이 반도체용 스트리퍼를 양산 공급하는 것은 이번이 처음이다. 이번 제품은 앰코의 신규 라인 환경에 최적화된 맞춤형 스트리퍼로 포토레지스트 및 잔여물을 벗겨내는 시간을 기존 대비 50% 단축해 공정 효율성을 크게 높인 것이 특징이다. 김동춘 LG화학 사장은 “세계적 수준의 후공정 기업인 앰코와의 협력을 통해 고객 공정에 최적화된 맞춤형 소재 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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