삼계탕 한 그릇 2만원… 5년 새 29% 상승

초복을 앞두고 대표 보양식인 삼계탕 가격 부담이 커지고 있다.



5일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 서울 지역 삼계탕 평균 가격은 올해 5월 기준 1만8154원으로 집계됐다. 일부 유명 삼계탕 전문 식당은 한 그릇에 2만원이 넘었다.



삼계탕 가격은 최근 수년간 꾸준히 상승했다. 서울 지역 평균 가격은 5월 기준으로 2021년 1만4077원, 2023년 1만6423원, 2025년 1만7654원으로 올랐고, 지난해 8월에는 처음으로 1만8000원을 돌파했다. 5년 전에 비해 4077원 오르며 29.0%의 상승률을 기록했다.



특히 원재료인 육계 가격보다 외식 삼계탕 가격이 더 큰 폭으로 올랐다. 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 올해 5월 육계 전국 평균 소매가는 ㎏당 6518원으로, 2021년 5월(5433원)보다 20.0% 올랐다. 삼계탕은 육계 외에도 찹쌀과 마늘, 대추, 수삼 등 다양한 식재료를 사용하는 데다 인건비와 임차료, 공공요금 등 외식업 전반의 비용 상승이 가격에 복합적으로 반영된 것으로 보인다.



외식 메뉴 중 삼계탕 가격은 높은 편이다. 올해 5월 기준 서울 지역 주요 외식 메뉴 가운데 평균 가격이 가장 높은 품목은 삼겹살(200g 환산 가격 2만1321원)이었고 삼계탕(1만8154원)이 뒤를 이었다. 냉면(1만2615원), 비빔밥(1만1769원), 칼국수(1만38원)도 상위권에 올랐다.



지역별로는 약간의 차이가 났다. 부산 지역의 삼계탕 한 그릇 값은 1만7028원, 대전 1만7095원, 제주 1만7182원이었고 광주는 1만5241원으로 전국에서 가장 낮았다.

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