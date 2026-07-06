신속처리 권고 뭉갠 경찰, ‘홍명보 선임’ 뒷북 수사

경찰이 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에 대해 내부 기구가 ‘신속 수사’를 권고했음에도 수사 진전 없이 사건을 방치한 것으로 나타났다.

2026 북중미 월드컵에서 사상 최악의 성적을 낸 홍명보 전 축구대표팀 감독이 지난 6월 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 통화를 하고 있다. 연합뉴스

5일 경찰에 따르면 서울경찰청 수사심의위원회는 지난해 9월23일 서울 종로경찰서에 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사의 업무방해 혐의 고발 사건을 신속히 처리할 것을 지시하라고 의결했던 것으로 파악됐다. 해당 사건은 한 시민이 2024년 7월 이 전 이사가 홍 전 감독을 선임하는 과정에서 축구협회 정관과 축구대표팀 운영 규정을 위반한 의혹이 있다고 고발하며 시작됐다. 고발 후에도 경찰 처분이 나오지 않자 고발인은 수사심의를 신청했다. 수사심의는 사건관계인이 경찰 수사 결과와 과정에 대해 불복할 때 신청해 불공정?부적법 여부를 판단하는 절차다. 강제성은 없지만, 정당한 이유 없이 결과를 거부하긴 어렵다.



당시 수사심의위는 “사건 관계인 권익 보호를 위해 신속 수사 필요성이 인정된다”며 이를 인용한 것으로 알려졌다. 하지만 수사심의 이후에도 9개월 동안 종로서에서는 별다른 처분이 나오지 않았고, 지난 1일에 서울경찰청이 사건을 서울경찰청 광역수사단 산하 금융범죄수사대로 이송했다.



서울경찰청 이송 후에도 수사 진전이 계속 더뎌질 수 있다는 관측도 나온다. 앞서 금융범죄수사대는 방시혁 하이브 의장의 자본시장법 위반 사건을 1년4개월간 수사하며 5차례 소환 조사를 진행했다. 그러나 두 차례 신청한 구속영장이 검찰에서 반려?기각돼 제동이 걸렸다.



홍 전 감독의 출국도 변수다. 홍 전 감독은 2일 인천공항을 통해 가족이 있는 미국 LA 자택으로 떠났다. 아르헨티나 ‘올레’ 등 외신은 “홍 전 감독이 살해 협박을 받았고 본인과 가족 안전을 우려하는 상황에 놓이자 신변 안전을 고려해 떠났다”고 전했다. 관련 특별감사, 수사 등에도 차질이 불가피할 전망이다.

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