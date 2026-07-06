진옥동 “신한 고유 야성으로 미래 금융혁신 주도”

신한금융그룹이 ‘하반기 경영포럼’을 열고 ‘신한 고유의 야성’을 바탕으로 한 혁신과 인공지능(AI)을 내재화한 기업으로 도약하기 위한 계획을 공유했다.



신한금융은 지난 3∼4일 경기 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 경영진 약 300명이 참석한 가운데 ‘2026년 하반기 경영포럼’을 개최했다고 5일 밝혔다.

지난 4일 경기 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 진행된 신한금융그룹의 ‘2026년 하반기 경영포럼’에서 진옥동 회장이 강평하고 있다. 신한금융 제공

포럼에서 진옥동 신한금융 회장은 “신한 고유의 야성을 바탕으로, 시장 경쟁 및 미래 금융 혁신을 주도해야 한다”고 당부했다.



포럼에서는 ‘2030년, 신한금융그룹이 시장에서 사라진 상황’을 가정한 영상 시청, ‘외부에서 바라본 신한의 현주소’ 강연, 경영진 개개인이 자신의 업무 내역과 시행착오를 점검하는 시간을 가졌다.



특히 AI 에이전트가 ‘레드팀’으로서 경영진 토론에 반론·대안을 제시했다. 사전 과제 피드백과 조별 발표안 평가에도 활용됐다.



그룹 AX(인공지능 전환) 진단 결과를 바탕으로 현주소도 점검했다. 자회사별 AI 에이전트 사례 발표에서는 혁신 성과와 일하는 방식의 변화를 공유했다.

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