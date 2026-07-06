[이코노 브리핑] KB금융그룹 차기회장 후보 6명 압축 외

KB금융그룹 차기회장 후보 6명 압축

KB금융그룹 회장후보추천위원회가 지난 3일 내부 후보 4인과 외부 후보 2인 등 총 6명을 차기 회장 후보 쇼트리스트로 확정했다. 내부 후보는 양종희 KB금융 현 회장, 이재근 KB금융 부문장, 이창권 KB금융 부문장, 이환주 KB국민은행장이다. 외부 후보는 권광석 전 우리은행장과 본인이 익명을 요청한 1명이다. 회추위는 다음달 27일 6명을 대상으로 1차 인터뷰를 한 뒤 쇼트리스트를 3명으로 압축한다. 9월11일에는 최종 후보 1명을 확정한다.

청년미래적금, 재무상담하면 금리 우대

정부의 재무상담 서비스를 이용하면 정책금융상품인 ‘청년미래적금’의 우대금리 혜택을 받게 된다. 5일 금융위원회는 만 19∼34세 청년에게 1:1 맞춤형 재무상담을 제공하는 ‘청년 모두를 위한 재무 상담’을 6일부터 신청받는다고 밝혔다. 이번 서비스는 서민금융진흥원이 제공하는 ‘찾아가는 재무상담’, 은행권 등 지점을 방문하는 ‘금융권 재무상담’, ‘온라인 재무상담’ 총 3가지다. 이 중 하나만 완료해도 청년미래적금 우대금리 0.2%포인트를 제공한다.

국산 농림위성 ‘차중 4호’ 내일 美서 발사

농림·산림 관측 위성으로 개발된 차세대중형위성(차중) 4호가 미국에서 발사된다. 우주항공청과 농촌진흥청, 산림청은 7일 오후 4시10분(한국시간) 미국 캘리포니아주 밴덴버그 우주군 기지에서 차중 4호를 발사한다고 5일 밝혔다. 차중 4호는 국내 기술로 개발된 탑재체가 실렸으며, 광역관측카메라를 통해 전국을 3일 주기로 촬영할 수 있다.

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