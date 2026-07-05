이란 “호르무즈 수수료, 中 등 우호국 특혜 고려”

이란 측이 호르무즈해협 통항 수수료 부과 방침을 재확인하면서, 중국 등 우호국에는 특별 대우를 하는 방안을 고려 중이라고 밝혔다.

3일(현지시간) 호르무즈 해협에 선박들이 정박해 있다. 로이터연합뉴스

4일(현지시간) 블룸버그통신과 AFP통신 보도에 따르면 이날 압돌레자 라마니 파즐리 주중 이란대사는 베이징에서 열린 세계평화포럼에서 “호르무즈가 영해의 일부인 나라로서 우리는 반드시 서비스 수수료를 부과할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 그는 수수료는 ‘통항료’가 아니며, 통항 선박에 대한 안전 보장과 감독 및 대규모 선박 운항에 따른 환경 영향 대응의 대가라고 주장했다. 파즐리 대사는 또한 “어려운 시기에 우리 곁에 섰던 나라들에 대한 특별대우를 반드시 고려할 것”이라면서 중국은 명확히 우호국에 해당한다고 밝혔다.



우호국 수수료 우대라는 이란의 입장은 미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU) 후속 협상에서 호르무즈 정상화가 최대 쟁점 중 하나가 된 가운데 나왔다. 미국이 동결자금 일부 해제를 제안했음에도, 이란은 연 400억달러(약 62조원)로 예상되는 호르무즈 통항료 징수 주장을 포기하지 않고 있다는 미 일간 월스트리트저널(WSJ) 보도도 나왔다.



블룸버그에 따르면 지난달 29일 이후 호르무즈해협을 통과한 원자재 운반선은 하루 평균 약 34척으로 집계됐다. 선박추적업체 케플러가 추산한 전쟁 기간(지난 3월1일부터 6월14일까지) 통항량인 하루 평균 10척보다는 늘었으나, 전쟁 전 하루 약 120척에는 미치지 못한다.



한편, 미국과 이란 간 후속 협상은 11일 파키스탄에서 재개될 예정이라고 사우디아라비아 국영 방송 알 아라비야가 보도했다. 대이란 제재 및 이란 동결자금 해제 그리고 핵 협상 등 여러 핵심 현안이 다뤄질 전망이다.

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