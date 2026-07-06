하나 된 전남광주 ‘상생 환원 이벤트’

전남광주통합특별시가 메가시티의 출범을 전국에 알리고 지역 내수 경제를 활성화하기 위해 온·오프라인을 아우르는 대규모 상생 환원 이벤트를 전개한다.



5일 전남광주통합특별시에 따르면 특별시 출범을 기념하고 한 지붕 아래 묶인 지역 공동체의 결속을 다지기 위해 31일까지 한 달간 ‘고향사랑기부제 특별 이벤트’와 공공형 온라인 쇼핑몰 ‘남도장터 구매왕 이벤트’를 병행 가동한다.



통합특별시 브랜드를 홍보할 고향사랑기부제 행사는 정부 공식 플랫폼인 ‘고향사랑e음’을 통해 진행된다. 7월 한 달간 전남광주통합특별시에 10만원 이상을 기부하고 답례품 주문을 마친 기부자가 대상이다. 시는 선착순 1000명에게 기존에 선택한 지역 답례품(기부액의 30% 상당)과 세액공제 혜택에 더해 전남 청정 바다에서 자란 전복 800g을 추가로 증정한다.



특별시민들을 향한 내수 진작 행사도 동시에 펼쳐진다. 공공 쇼핑몰 남도장터는 31일까지 특별시에 주소지를 둔 회원을 대상으로 ‘구매왕 이벤트’를 진행한다. 이번 행사는 통합특별시 총인구 320화합을 상징하는 취지를 담아, 행사 기간 누적 결제 금액이 가장 높은 특별시민 상위 320명을 선정해 총 2000만원 규모의 남도장터 적립금을 차등 지원한다. 순위별로 1위부터 10위에겐 각 20만원의 적립금을, 11위부터 60위에겐 각 10만원을 지급하며, 최종 구매왕 리스트는 오는 8월14일 남도장터 누리집(www.jamall.kr) 게시판을 통해 발표된다.

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