나만의 서사, AI가 판소리로 풀어낸다

수백년 동안 스승과 제자를 통해 입에서 입으로 전승돼 온 우리 전통 판소리에 21세기 첨단 인공지능(AI)을 입히면 어떤 소리가 탄생할까.



전주세계소리축제가 생성형 AI를 활용해 판소리를 새롭게 해석하는 이색 공모전을 마련하면서 전통예술과 첨단기술이 만나 만들어낼 새로운 소리에 관심이 쏠리고 있다. 5일 전주세계소리축제 조직위원회에 따르면 ‘AI 판소리 창작 프로젝트- AI 판소리 한마당 : 신(新)소리, 신(新)바람’ 참가 작품을 공모 중이다. 이번 프로젝트는 참가자가 자신의 이야기를 바탕으로 생성형 AI를 활용해 판소리 기반 영상 콘텐츠를 직접 제작하는 참여형 공모전이다. 전통예술이 디지털 기술과 만나 어떻게 새로운 창작물로 재탄생할 수 있는지를 실험하는 자리이기도 하다. 대한민국 국민이면 개인이나 단체 누구나 참여할 수 있으며 나이와 경력, 지역 제한은 없다. 출품작은 2~3분 분량의 AVI 또는 MP4(Full HD 1080p 이상) 형식으로 제작해야 한다. 실사 촬영과 애니메이션, 모션그래픽 등 표현 방식은 자유이지만 음악과 영상 모두 생성형 AI 프로그램을 활용해야 하며, 영상 시작 또는 종료 화면에 AI 활용 콘텐츠임을 명시해야 한다.



심사는 전문가 평가와 국민 참여 방식으로 진행된다. 전문가 심사를 통해 6개 작품을 선정한 뒤 소리축제 공식 유튜브 ‘좋아요’를 반영한 온라인 투표와 다음 달 13∼15일 축제 현장의 QR코드 투표를 합산해 대상, 우수상, 장려상 등 최종 3개 작품을 선정한다. 수상작에는 100만∼25만원의 상금이 수여되며, 축제 현장 상영과 함께 공식 홍보영상 등 다양한 디지털 콘텐츠로도 활용될 예정이다.

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