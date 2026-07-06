[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 6일 (월요일) 66년생 아랫사람과의 소소한 불화가 온다

96년생: 성과도 없이 마음만 바쁜 하루이다. 84년생: 직업적인 딜레마에 빠질 우려가 있다. 72년생: 금전 융통은 서남방에서 찾자. 60년생: 신불자는 해결방안이 나타난다. 48년생: 새로운 사람과의 만남이 있다. 36년생: 옛 사랑의 아름다움을 느낀다.

97년생: 작은 것부터 챙기는 습관이 필요하다. 85년생: 오감이 발달해도 객관성에 힘써자. 73년생: 새로운 일의 단서가 형성된다. 61년생: 부부에 의심과 질투가 나타난다. 49년생: 돈에 쫓기는 여성은 점차 풀린다. 37년생: 나의 마음을 알아주는 자는 부부다.

98년생: 기회가 다가오고 있음을 유념하라. 86년생: 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 74년생: 갑짜기 변동수가 생긴다. 62년생: 금전거래에 정신적 고통이 온다. 50년생: 이사나 직업에 신경이 쓰인다. 38년생: 건강을 체크하고 조심하자.

99년생: 지나치면 큰 재물을 잃을 수도 있다. 87년생: 일로 마음 상하지만 오래 생각하지 마라. 75년생: 같은 뜻을 가진 사람을 만난다. 63년생: 매매나 투자에 길사가 온다. 51년생: 쓸때없이 투자하여 고통만 온다. 39년생: 새로운 것만 지나치게 추구말라.

00년생: 고통이 지나고 즐거운 일이 나타난다. 88년생: 외형에만 치우치지 말고 정성을 생각하라. 76년생: 준비하지 않으면 성공 할수 없다. 64년생: 멀리서 인척간에 좋은 소식이 온다. 52년생: 금전과 관련된 결정은 보류하자. 40년생: 거래선이나 부동산의 문서를 잡는다. 28년생: 약속한 일은 빨리 처리하라.

01년생: 안정이 되니 입가에 저절로 미소가 온다. 89년생: 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다. 77년생: 바라던 이상형의 이성이 나타난다. 65년생: 유흥비 오락비의 출비를 줄이자. 53년생: 연인과 콜라텍의 즐거운이 있다. 41년생: 바다로 나가니 갑갑함이 풀린다. 29년생: 말이 실감나는 날이니 차분하게 움직여라.

02년생: 이성과의 관계는 일보후퇴하는 것이 좋다. 90년생: 화합마음이면 자신에게 호감 갖는다. 78년생: 기본을 지키고 옛것을 지키자. 66년생: 아랫사람과의 소소한 불화가 온다. 54년생: 고정관념에 얽매이지 말자. 42년생: 한 굽이 돌아 서산에 닿는다. 30년생: 대부분의 불행은 과욕에서 시작된다.

03년생: 본인의 장점를 최대한 표현하면 좋다. 91년생: 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다. 79년생: 연인간에 서로의 마음이 다르다. 67년생: 정신적 물질적인 손실이 걱정이다. 55년생: 재물이 서서히 들어오는구나. 43년생: 앞으로 벌고 뒤로 밑지는 운이다. 31년생: 말의 의미를 가슴 깊이 되새길 때이다.

04년생: 마음먹은 대로 이루어 지는 기운이다. 92년생: 일을 수정해야 할 경우 어려움이 있다. 80년생: 급격한 이동 변화는 불리하다. 68년생: 현재에 보이지 않는 벽을 분석하자. 56년생: 집안에 경사가 있다. 44년생: 자식의 일에 기쁜이 있다. 32년생: 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 하라.

05년생: 계획한 일 정확히 판단하고 신중함을 보여라. 93년생: 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다. 81년생: 기다려던 이성의 소식이 온다. 69년생: 서류을 한번 더 확인하라. 57년생: 공짜는없다는 사실을 잊지 마라. 45년생: 넓고 거시적으로 바라보자. 33년생: 여러 사람의 의견에서 답이 나온다.

06년생: 복잡한 상황을 차분하게 마무리하라. 94년생: 결단을 내리기 전까지 확인하고 점검하라. 82년생: 현재는 동료를 멀리하자 손재가온다. 70년생: 부부사이 자존심 때문에 갈등이다. 58년생: 물품구입에 싼것이 비지떡이다. 46년생: 지난일에 마음을 비우자. 34년생: 집중력을 발휘하면 원하는 것을 성취할 수 있다.

95년생: 긍정적인 사고방식이 필요하다. 83년생: 분위기에 도취되는건 피하라. 71년생: 동료의 일 때문에 갈등이 생긴다. 59년생: 독립하고 싶은 생각이 든다. 47년생: 사람과는 거리를 두는 것이 좋다. 35년생: 전력투구하면 힘든 일도 해낼 수 있다.

백운철학원

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